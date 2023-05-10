Филиппинец подготовил к рейсу на Пхукет посадочный талон метр на метр

Филиппинский турист выложил в Facebook фотографию из аэропорта Suvarnabhumi с посадочным талоном размером метр на метр, который он подготовил к рейсу Бангкок-Пхукет, после того как AirAsia предупредила его, что пассажир обязан иметь именно бумажный талон. Тайские СМИ пишут, что филиппинец взорвал интернет, хотя лично у него на странице всего четыре репоста.

Новости Пхукета

10 Мая 2023, 08:00 AM

Дениелле Бланко Такуд с посадочным талоном в аэропорту Бангкока. Фото: Denz Blanco Tacud

Филиппинский пользователь Facebook Дениелле Бланко Такуд опубликовал фото с огромным посадочным талоном на рейс Бангкок-Пхукет в субботу, 3 мая, а через неделю с небольшим снимок заметили в тайском интернете.

В оригинальной публикации мужчина написал, что AirAsia предупредила его о том, что пассажир обязан иметь именно бумажный талон, и он принял вызов. Его ответом бюджетному авиаперевозчику стал отнюдь не бюджетный посадочный таллон.

Тайские СМИ пишут, что пользователи сети оценили шутку Такуда, однако заметное количество лайков и репостов его публикация получила только в бангкокской группе на кхмерском языке.

У тайцев и самих филиппинцев реакций было гораздо меньше, а оригинальная публикация собрала и вовсе 216 лайков и четыре репоста. Истинный масштаб восторгов отражает выражение лица сотрудника аэропорта Suvarnabhumi, стоящего в кадре справа от филиппинца. Если мужчина и восхищен шуткой, то мастерски это скрывает.

Настоящее имя филиппинца и дата его поездки на Пхукет (он посещал остров еще в апреле) тоже никого не заинтересовали.