Филиппинец подготовил к рейсу на Пхукет посадочный талон метр на метр

Филиппинский пользователь Facebook Дениелле Бланко Такуд опубликовал фото с огромным посадочным талоном на рейс Бангкок-Пхукет в субботу, 3 мая, а через неделю с небольшим снимок заметили в тайском интернете.
В оригинальной публикации мужчина написал, что AirAsia предупредила его о том, что пассажир обязан иметь именно бумажный талон, и он принял вызов. Его ответом бюджетному авиаперевозчику стал отнюдь не бюджетный посадочный таллон.
Тайские СМИ пишут, что пользователи сети оценили шутку Такуда, однако заметное количество лайков и репостов его публикация получила только в бангкокской группе на кхмерском языке.
У тайцев и самих филиппинцев реакций было гораздо меньше, а оригинальная публикация собрала и вовсе 216 лайков и четыре репоста. Истинный масштаб восторгов отражает выражение лица сотрудника аэропорта Suvarnabhumi, стоящего в кадре справа от филиппинца. Если мужчина и восхищен шуткой, то мастерски это скрывает.
Настоящее имя филиппинца и дата его поездки на Пхукет (он посещал остров еще в апреле) тоже никого не заинтересовали.