Филиппинцы и японцы поделили награды марафона в Лагуне

Выходные 8-9 июня на Пхукете прошли 14-е легкоатлетические соревнования Laguna Phuket Marathon, собравшие больше 12 тыс. профессиональных спортсменов и любителей бега из 50 стран мира.

На Пхукете прошли 14-е легкоатлетические соревнования Laguna Phuket Marathon, собравшие больше 12 тыс. профессиональных спортсменов и любителей бега из 50 стран мира.

Программа мероприятий, как и в прежние годы, включала марафон, марафонскую эстафету, полумарафон, взрослые забеги на 10 км и 5 км, а также детский забег на 2 км. Настроение участникам не испортила даже дождливая погода, установившаяся на Пхукете в дни проведения соревнований.

В качестве почетных гостей на Laguna Phuket Marathon присутствовали заместитель министра туризма и спорта Воравит Течасупакура и вице-губернатор Пхукета Пракоб Вонгманирунг. Также среди участников было замечено немало тайских звезд экрана и сцены, включая рок-исполнителя Туна Конгмалая и актера Джираюта Тантакуна.

Среди иностранных участников на маршруте было больше всего представителей Японии, Китая и Великобритании. Также организаторы отмечают присутствие значительного филиппинского контингента, успешно выступивших в марафоне и полумарафоне. Впрочем, победу на главной дистанции праздновали не они, а атлеты из Японии.

Лучший результат в марафоне в этом году показал японец Такаши Мино (02:35:02), вторым стал филиппинец Брайан Куиамко (02:40:15), третьим – его соотечественник Азлан Пагай (02:41:20). В общей сложности в три часа уложились семь атлетов-мужчин. Лучшими среди участвовавших россиян стали Александр Галичанин (03:26:41) и Александр Макаров (03:26:42), занявшие 26 и 27 место.

Среди женщин победу на марафонской дистанции в этот праздновала японка Томоми Накаджима (03:03:55) год назад взявшая бронзу в полумарафоне. Серебро завоевала Эми Мамфорд из Великобритании (03:10:10), бронзу – филиппинка Эйприл Роуд Диаз (03:24:57).

Примечательно, что, несмотря на дождь, победители в Laguna Phuket Marathon 2019 показали лучшие результаты, чем год назад. Тогда обладатель золота среди мужчин Коджи Нишизава финишировал с результатом 02:44:16, а среди женщин дистанцию быстрее всех преодолела Сабрина Полито, показавшая результат 03:30:27. Как можно заметить, в этом году спортсмены с данным временем не попали даже в первую тройку.

В марафонской эстафете в этом году все медали достались тайским спортсменам. Золото взяла команда Team 2 (03:25:27), серебро – Team Krating Peaw Relay Run (03:49:01), бронзу – Team Cookie Run (03:54:08).

В полумарафоне победу среди мужчин праздновал филиппинец Ричард Салано (01:13:25), второе место занял его соотечественник Принс Джои Ли (01:14:00), третье – японец Дайсуке Ямаучи (01:16:59). Среди женщин первой финишировала филиппинка Кристин Халласго (01:25:28), второй – тайская атлетка Наттхая Тханароннават (01:29:00), третье – филиппинка Кристабель Мартес (01:29:51).

В забеге на 10 км лучший результат показал японец Хироки Накаджима (00:34:48), год назад завоевавший серебро в полумарафоне (в этом году он также бежал марафон и финишировал четвертым). Вторым пришел Хисаши Китамура также из Японии (00:36:41), третьим – тайский атлет Супит Чантхарат (00:37:06).

Среди женщин на дистанции в 10 км лучшей оказалась Димити-Ли Дьюк из Австралии (00:41:30), серебро в порядке разминки перед марафоном взяла Томоми Накаджима (00:41:54), бронзу – ее соотечественница Сава Аоки (00:45:12).

На дистанции в 5 км обладателем золота стал Мохамед Рашид c Мальдивов (00:16:43), следом финишировали британцы Оливер Тротт и Джей Лилли (00:16:49 и 00:17:00 соответственно). Среди женщин первой оказалась австралийка Хейли Ньюман (00:19:23), серебро взяла отличившаяся позже в полумарафоне (00:19:40), бронзу – Флорес Уилльямс из Великобритании (00:20:55).

В детском забеге на 2 км лучший результат среди мальчиков показал британец Конор Уолби (00:08:16), серебро и бронза достались представителям Таиланда Коравину Чайчамрунпхану (00:08:22) и Натавану Чантарачоте (00:08:53). Среди девочек представительницы Таиланда завоевали все три медали. Победительницами стали Путтикан Канчанакамнед (00:08:25), Чалинда Тхонгпхык (00:08:40) и Рамонья Панриттидам (00:09:14)

Результаты остальных участников можно найти на www.SportStats.asia. Следующий марафон в Лагуне пройдет 13-14 июня 2020 года. Подробную информацию ищите на www.phuketmarathon.com и www.facebook.com/phuketmarathon.