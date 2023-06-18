Фигурантов дела о мошенничестве на 20 млн разыскали на Пхукете

Некто Санит (37 лет) и его партнерша Ампорн (34 года) были арестованы в тамбоне Срисунтхорн в центральной части Пхукета, где снимали жилье.
Дата ареста и полные имена «продавцов успеха» неизвестны, сообщение об их аресте было опубликовано 16 июня, а ордер выдан 8 числа. Таким образом что на арест фигурантов дела у CIB ушло не больше недели.
На единственном фото, которое разместили в сети следователи, запечатлены Санит и Ампорн, стоящие на крытой парковке некого дома. Снимок не позволяет идентифицировать место проживания мошенников на Пхукете.
В пресс-релизе ведомства говорится, что Санит и Ампорн реализовывали свою мошенническую схему через Facebook, обещая пользователям высокоприбыльные вложения и публикуя доказательства собственного успеха и люксовой жизни, которую якобы обеспечило им участие в этой инвестиционной схеме. Все происходило еще в 2022 году.
В какой-то момент успешные инвесторы Санит и Ампорн перестали отвечать на попытки вкладчиков связаться с ними, после чего те заподозрили неладное и подали коллективное заявление в полицию. Ордер на арест подозреваемых был выдан в провинции Аюттхайя.
Характерно, что в публикации CIB никак не упоминается участие в расследовании Бюро по борьбе с киберпреступностью (CCIB) королевской полиции Таиланда. На фото с ареста также нет и сотрудников пхукетской полиции, хотя это и не означает, что их не привлекали к работе по делу.