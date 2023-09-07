Фигуранта дела об изнасиловании ребенка арестовали на Пхукете

Как следует из сообщения CIB, опубликованного 6 сентября, уроженец Пхаттхалунга по имени Сомкиет (Сатит) «арестовали перед домов в тамбоне Паклок, округа Таланг, провинции Пхукет». Точный адрес и дату ведомство не назвало, но время публикации позволяет предположить, что это произошло еще 5 сентября. Список участвовавших в аресте подразделений полиции не включает ни одного пхукетского.
В публикации CIB говорится, что в марте 2018 года против Сомкиета было возбуждено дело об изнасиловании несовершеннолетней, незаконном проникновении в жилище и употреблении наркотиков первой категории.
Сомкиету тогда было 24 года и он жил в округе Кхуан-Кханун провинции. В какой-то момент он подружился с 12-летней школьницей по имени Нам (полиция подчеркивает, что это псевдоним) и совершил над ней сексуальное насилие, пока родителей девочки не было дома.
Узнавший о произошедшем отец Нам подал заявление в полицию, после чего Сомкиета задержали, но суд одобрил его ходатайство о выходе под залог в ожидании приговора. Дожидаться его мужчина не стал и скрылся.
Сейчас его должны доставить в Пхаттхалунг «для продолжения отбывания тюремного заключения», указывается в публикации CIB. Впрочем, ведомство ничего не говорит о заочном вынесении приговора и о том, какой тюремный срок был назначен Сомкиету. Сейчас мужчине должно быть порядка 29 лет.