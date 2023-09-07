Фигуранта дела об изнасиловании ребенка арестовали на Пхукете

Центральное бюро расследований (CIB) арестовало уроженца Пхаттхалунга, задержанного в 2018 году за изнасилование 12-летней девочки, но сбежавшего после выхода под залог. Мужчину нашли и арестовали на Пхукете. Полиция не сообщила, как долго он жил на острове, но в общей сложности он был в бегах пять лет. Также не ясно, был ли за это время вынесен приговор по тем обвинениям, которые выдвинули против него в 2018 году.

Новости Пхукета

7 Сентября 2023, 09:00 AM

Уроженец Пхаттхалунга по имени Сомкиет был обвинен в изнасиловании школьницы в 2018 году, но сбежал, когда суд разрешил ему выйти под залог. Через пять лет мужчину арестовали на Пхукете. Фото: CIB