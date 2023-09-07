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Фигуранта дела об изнасиловании ребенка арестовали на Пхукете

Центральное бюро расследований (CIB) арестовало уроженца Пхаттхалунга, задержанного в 2018 году за изнасилование 12-летней девочки, но сбежавшего после выхода под залог. Мужчину нашли и арестовали на Пхукете. Полиция не сообщила, как долго он жил на острове, но в общей сложности он был в бегах пять лет. Также не ясно, был ли за это время вынесен приговор по тем обвинениям, которые выдвинули против него в 2018 году.

Новости Пхукета

7 Сентября 2023, 09:00 AM
Уроженец Пхаттхалунга по имени Сомкиет был обвинен в изнасиловании школьницы в 2018 году, но сбежал, когда суд разрешил ему выйти под залог. Через пять лет мужчину арестовали на Пхукете. Фото: CIB

Уроженец Пхаттхалунга по имени Сомкиет был обвинен в изнасиловании школьницы в 2018 году, но сбежал, когда суд разрешил ему выйти под залог. Через пять лет мужчину арестовали на Пхукете. Фото: CIB

Как следует из сообщения CIB, опубликованного 6 сентября, уроженец Пхаттхалунга по имени Сомкиет (Сатит) «арестовали перед домов в тамбоне Паклок, округа Таланг, провинции Пхукет». Точный адрес и дату ведомство не назвало, но время публикации позволяет предположить, что это произошло еще 5 сентября. Список участвовавших в аресте подразделений полиции не включает ни одного пхукетского.

В публикации CIB говорится, что в марте 2018 года против Сомкиета было возбуждено дело об изнасиловании несовершеннолетней, незаконном проникновении в жилище и употреблении наркотиков первой категории.

Сомкиету тогда было 24 года и он жил в округе Кхуан-Кханун провинции. В какой-то момент он подружился с 12-летней школьницей по имени Нам (полиция подчеркивает, что это псевдоним) и совершил над ней сексуальное насилие, пока родителей девочки не было дома.

Узнавший о произошедшем отец Нам подал заявление в полицию, после чего Сомкиета задержали, но суд одобрил его ходатайство о выходе под залог в ожидании приговора. Дожидаться его мужчина не стал и скрылся.

Сейчас его должны доставить в Пхаттхалунг «для продолжения отбывания тюремного заключения», указывается в публикации CIB. Впрочем, ведомство ничего не говорит о заочном вынесении приговора и о том, какой тюремный срок был назначен Сомкиету. Сейчас мужчине должно быть порядка 29 лет.

 

 

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