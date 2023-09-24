Фейковое такси с Пхукета обнаружили при проверке транспорта на шоссе в Чумпхоне

Сообщение об аресте таксиста на Toyota Fortuner с поддельными зелеными номерами было опубликовано дорожной полицией в пятницу, 22 сентября. Мужчину по имени Вирасак остановили на шоссе Phet Kasem Rd. (шоссе номер 4) в провинции Чумпхон, когда он ехал на Пхукет из Сисакета.
Водитель Вирасак, полное имя которого Highway Police не раскрыла, привлек к себе внимание отсутствием на лобовом стекле наклейки об оплате транспортного налога. Дальнейшая проверка по базе регистрации транспорта показала, что на Fortuner’e были поддельные номера.
В базе автомобиль значился как транспорт для личного использования с номерами Сураттхани, но на самой машине были номерные знаки зеленого цвета, якобы выданные в провинции Пхукет.
Господин Вирасак признался в том, что купил номера у некого частного лица через мессенджер Line в 2019 году. Комплект обошелся ему в 20 тыс. бат.
По словам шофера, он хотел зарегистрироваться в пхукетском офисе Дептранса (PLTO), но не смог это сделать, поскольку не являлся жителем острова. В итоге мужчина решил просто купить номера, и с тех пор без проблем работал таксистом. Во всяком случае PLTO за все время многолетней кампании по борьбе с нелегальными таксистами ни разу не сообщал о выявлении водителя на авто с поддельными номерами.
Полиция не сообщила, что будет дальше с водителем фейкового такси дальше. Правоохранители по своей линии могут предъявить обвинения в подделке государственных документов, однако непосредственно работа таксистом без лицензии – это вопрос в сфере полномочий Дептранса.