Фейковое такси с Пхукета обнаружили при проверке транспорта на шоссе в Чумпхоне

Сотрудники Highway Police арестовали пхукетского таксиста за эксплуатацию автомобиля с поддельными номерами. Фейковое такси работало на острове с 2019 года и не привлекало к себе внимания, пока водителя не остановили за отсутствие на лобовом стекле наклейки об отсутствии транспортного налога в Чумпхоне. Все показательные облавы пхукетского Дептранса обошли мужчину стороной.

Новости Пхукета

24 Сентября 2023, 02:48 PM

По словам водителя Вирасака, за подержанный Fortuner он отдал 690 тыс. бат, а фейковые номера таксиста ему обошлись еще в 20 тыс. Фото: Highway Police

Сообщение об аресте таксиста на Toyota Fortuner с поддельными зелеными номерами было опубликовано дорожной полицией в пятницу, 22 сентября. Мужчину по имени Вирасак остановили на шоссе Phet Kasem Rd. (шоссе номер 4) в провинции Чумпхон, когда он ехал на Пхукет из Сисакета.

Водитель Вирасак, полное имя которого Highway Police не раскрыла, привлек к себе внимание отсутствием на лобовом стекле наклейки об оплате транспортного налога. Дальнейшая проверка по базе регистрации транспорта показала, что на Fortuner’e были поддельные номера.

В базе автомобиль значился как транспорт для личного использования с номерами Сураттхани, но на самой машине были номерные знаки зеленого цвета, якобы выданные в провинции Пхукет.

Господин Вирасак признался в том, что купил номера у некого частного лица через мессенджер Line в 2019 году. Комплект обошелся ему в 20 тыс. бат.

По словам шофера, он хотел зарегистрироваться в пхукетском офисе Дептранса (PLTO), но не смог это сделать, поскольку не являлся жителем острова. В итоге мужчина решил просто купить номера, и с тех пор без проблем работал таксистом. Во всяком случае PLTO за все время многолетней кампании по борьбе с нелегальными таксистами ни разу не сообщал о выявлении водителя на авто с поддельными номерами.

Полиция не сообщила, что будет дальше с водителем фейкового такси дальше. Правоохранители по своей линии могут предъявить обвинения в подделке государственных документов, однако непосредственно работа таксистом без лицензии – это вопрос в сфере полномочий Дептранса.