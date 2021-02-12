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Фестиваль живой музыки Lean On Me

Дата/Время начала: 20 Марта 2021, 03:00 PM - 20 Марта 2021, 08:30 PM

Фестиваль живой музыки Lean On Me Live Fest предполагает участие от 10 до 14 местных музыкальных коллективов. Посещение бесплатно, но мы надеемя на ваши пожертвования в пользу нащих инициатив по предоставлению еды нуждающимся.

С кем связаться: Гари Краус
Адрес: Blue Tree Arena

 

Security:

Art-Tec Design
Thai Residential
QSI International School Phuket

 