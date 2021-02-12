Фестиваль живой музыки Lean On Me Live Fest предполагает участие от 10 до 14 местных музыкальных коллективов. Посещение бесплатно, но мы надеемя на ваши пожертвования в пользу нащих инициатив по предоставлению еды нуждающимся.
Дата/Время начала: 20 Марта 2021, 03:00 PM - 20 Марта 2021, 08:30 PM
Фестиваль живой музыки Lean On Me Live Fest предполагает участие от 10 до 14 местных музыкальных коллективов. Посещение бесплатно, но мы надеемя на ваши пожертвования в пользу нащих инициатив по предоставлению еды нуждающимся.
|С кем связаться:
|Гари Краус
|Адрес:
|Blue Tree Arena