Дата/Время начала: 20 Марта 2021, 03:00 PM - 20 Марта 2021, 08:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Фестиваль живой музыки Lean On Me Live Fest предполагает участие от 10 до 14 местных музыкальных коллективов. Посещение бесплатно, но мы надеемя на ваши пожертвования в пользу нащих инициатив по предоставлению еды нуждающимся.