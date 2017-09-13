Фестиваль высокой кухни - Лучшие из лучших
Дата/Время начала:
3 Ноября 2017 18:30:00
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3 Ноября 2017 23:00:00
Paresa с гордостью представляет вечер гастрономического и музыкального совершенства, в рамках которого семь шеф-поваров представят семь перемен блюд под аккомпанемент коллектива поп-оперы Fivera. Собранные средства будут переданы в образовательный фонд Ассоциации отелей Пхукета, а также в Kamala Green Club и Barnhem House. Вечер откроется в 18:30 коктейлями на закате. Дресс-код: Островная элегантность. Бронирование столиков по тел. 076 302 000 доб. 1001.