Фестиваль высокой кухни - Лучшие из лучших Дата/Время начала: 3 Ноября 2017 18:30:00 - 3 Ноября 2017 23:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Paresa с гордостью представляет вечер гастрономического и музыкального совершенства, в рамках которого семь шеф-поваров представят семь перемен блюд под аккомпанемент коллектива поп-оперы Fivera. Собранные средства будут переданы в образовательный фонд Ассоциации отелей Пхукета, а также в Kamala Green Club и Barnhem House. Вечер откроется в 18:30 коктейлями на закате. Дресс-код: Островная элегантность. Бронирование столиков по тел. 076 302 000 доб. 1001. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Кейт Адрес : Paresa Resort, Камала телефон : 076 302 000 ext 1001 Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт