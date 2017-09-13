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Фестиваль высокой кухни - Лучшие из лучших

Дата/Время начала: 3 Ноября 2017 18:30:00 - 3 Ноября 2017 23:00:00

Paresa с гордостью представляет вечер гастрономического и музыкального совершенства, в рамках которого семь шеф-поваров представят семь перемен блюд под аккомпанемент коллектива поп-оперы Fivera. Собранные средства будут переданы в образовательный фонд Ассоциации отелей Пхукета, а также в Kamala Green Club и Barnhem House. Вечер откроется в 18:30 коктейлями на закате. Дресс-код: Островная элегантность. Бронирование столиков по тел. 076 302 000 доб. 1001.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Кейт
Адрес : Paresa Resort, Камала
телефон : 076 302 000 ext 1001
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