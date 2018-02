Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля

Новый год по китайскому лунному календарю наступит завтра, 16 февраля, однако организованные торжества в честь этого события пройдут в Пхукет-Тауне с 21 по 23 число.

15 Февраля 2018 14:30:17

Фото: Phuket PR Department

Информацию о том, что организованные торжества в рамках фестиваля Back to the Past of Phuket состоятся 21-13 февраля, подтвердила на пресс-конференции 14 числа мэр Пхукет-Тауна Сомджай Сувансуппана. Вместе с ней участие в пресс-конференции приняли шеф пхукетской полиции генерал-майор Тирапхон Тхипджарон, глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Каноккитттика Критвутикон и президент Сообщества Старого города Пхукета Дон Лиманантаписит.

«Празднование китайского Нового года – фестиваль Back to the Past of Phuket (Назад, в прошлое Пхукета) – будет проходить 21-23 февраля с 17:30 в Старом городе, включая парк 72-летия Королевы Сирикит (Парк с драконом) на Thalang Rd., а также Soi Rommanee, Krabi Rd., Thepkrasattri Rd., Phang Nga Rd., некоторые части Phuket Rd. и музей Тай-Хуа», – объявила господа Сувансуппана.

«Программа будет включать множество активностей, включая уличный парад, музыкальный и танцевальные шоу (в том числе с участием коллектива из Монголии), шоу акробатов из Китая, молитву богине Гуаньинь, кулинарный конкурс с участием шеф-повара Йингсака, конкурс Miss Baba 2018, джазовую музыку, народные танцы, кукольный театр, мастер-класс по изготовлению марионеток и многое другое», – рассказала мэр Сувансуппана.

В последний день фестиваля пройдет большая религиозная церемония у статуи дракона в парке 72-летия Королевы Сирикит (начало в 22:00).

«Цель этого мероприятия – привлечь удачу и богатство, а также способствовать сохранению местной культуры и традиции», – добавила мэр Пхукет-Тауна, одновременно пригласив на фестиваль местных жителей и туристов.