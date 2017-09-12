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Фестиваль уличной еды пройдет 16-17 сентября в Пхукет-Тауне

В понедельник, 11 сентября, губернатор Норрапхат Плодтхонг презентовал в Бангкоке пхукетский фестиваль уличной еды, который пройдет на острове в эти выходные.

Новости Пхукета

12 Сентября 2017 12:15:17

Гастрономический фестиваль Phuket Street Food Festival 2017 пройдет в Пхукет-Тауне в ближайшие выходные, 16 и 17 сентября. Фестиваль будет вечерним, время открытия в каждый из дней – 18:00. Как подчеркнул губернатор Норрапхат Плодтхонг, на мероприятия ждут как тайцев, так и туристов из-за рубежа. Среди участников фестиваля будут местные рестораны, уличные точки общепита и отели.

«Для гостей фестиваля будут работать свыше 50 киосков, где можно будет попробовать традиционную и уникальную пхукетскую кухню, включая самые популярные местные блюда из даров моря, классические блюда кухни перанакан [потомков китайских переселенцев], блюда южного Таиланда, в которых чувствуется влияние малайзийской кухни», – заявил губернатор Плодтхонг на пресс-конференции в Бангкоке.

«Я считаю, что тайские и зарубежные туристы не должны оставлять без внимания это мероприятие, тем более что некоторые пхукетские отели предлагают скидки на размещение в эти дни», – добавил губернатор, после чего продемонстрировал свои собственные кулинарные таланты, приготовив лангуста с пастой нам прик капи.

Напомним, фестиваль уличной еды будет проходить в Парке им. 72-летия Королевы Сирикит в Пхукет-Тауне. Организаторы мероприятия – пхукетский офис Туристического управления Таиланда, местный офис Министерства туризма и спорта, муниципалитет Пхукет-Тауна, туристические и отельные ассоциации и другие организации.
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