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Фестиваль спасения на водах стартует 6 декабря на Пхукете

В среду, 6 декабря, на Пхукете начнется фестиваль спасения на водах Phuket Surf Lifesaving Carnival.

Таньялак Сакут

4 Декабря 2017 12:18:59

Фестиваль спасения на водах пройдет на Пхукете с 6 по 10 декабря и будет включать мероприятия как для профессиональных спасателей, так и для широкой публики, включая детей. Место проведения основных событий фестиваля – пляж Патонг, организаторы – Phuket Lifeguard Club (Surf Lifesaving Club).

«На неделю запланирован целый ряд тренировочных и образовательных мероприятий, участие в которых смогут принять члены местного сообщества. Рассказывать людям о безопасности на воде крайне важно, поскольку мы живем на острове и окружены морем со всех сторон», – заявил организатор фестиваля и Пратхают Чуаюань (до 1 октября этого года он возглавлял компанию Phuket Lifeguard Service, обеспечивавшую безопасность пляжей Пхукета).

В среду и четверг (6 и 7 декабря) на пляже Патонг пройдет бесплатный двухдневный семинар, посвященный спасению на водах, участие в котором смогут принять все желающие, в том числе, персонал отелей и сотрудники туристических компаний, работа которых так или иначе связана с безопасностью на воде.

«Это совершенно бесплатно. Сейчас у нас есть заявки от 40 человек из максимально возможных 50, но мы с радостью увеличим число доступных мест, если придут еще люди», – заявил Пратхают Чуаюань.

Затем, 8 декабря, на пляже Карон пройдут соревнования по плаванию в открытой воде. Участникам будет предложена дистанция от Карона до пляжа отеля Le Meridien Phuket Beach Resort.

На следующий день, 9 декабря, запланирован детский семинар по безопасности на воде, который пройдет в парке Лома в Патонге. Ожидается, что участие в нем примут около 150 детей.

Кульминацией фестиваля станет чемпионат по спасению на водах Phuket Lifesaving Championship 2017. В соревнованиях, которые назначены на 10 декабря, примут участие команды спасателей из Таиланда, Сингапура, Малайзии и Филиппин. Участники будут состязаться в шести дисциплинах, таких как эстафета на досках и пляжный спринт.

Подробную информацию можно получить по эл. почте thailifeguard@gmail.com.

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