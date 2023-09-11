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Фестиваль серфинга пройдет 16 сентября на пляже Ката

Административная организация провинции Пхукет (РРАО) анонсировала новый фестиваль серфинга Phuket Surftival на пляже Ката. В отличие от завершившихся в прошлые выходные соревнований в Калиме, назначенное на 16 сентября мероприятие будет носить именно фестивальный характер, как Phuket Surf Contest в июне.

Новости Пхукета

11 Сентября 2023, 02:42 PM
РРАО приглашает на фестиваль серфинга на пляже Ката в субботу, 16 сентября. Коллаж: Rewat Areerob Facebook, PPAO

РРАО приглашает на фестиваль серфинга на пляже Ката в субботу, 16 сентября. Коллаж: Rewat Areerob Facebook, PPAO

РРАО приглашает на фестиваль серфинга на пляже Ката в субботу, 16 сентября. Фото: Rewat Areerob

РРАО приглашает на фестиваль серфинга на пляже Ката в субботу, 16 сентября. Фото: Rewat Areerob

РРАО приглашает на фестиваль серфинга на пляже Ката в субботу, 16 сентября. Фото: Rewat Areerob

РРАО приглашает на фестиваль серфинга на пляже Ката в субботу, 16 сентября. Фото: Rewat Areerob

РРАО приглашает на фестиваль серфинга на пляже Ката в субботу, 16 сентября. Фото: Rewat Areerob

РРАО приглашает на фестиваль серфинга на пляже Ката в субботу, 16 сентября. Фото: Rewat Areerob

РРАО приглашает на фестиваль серфинга на пляже Ката в субботу, 16 сентября. Фото: PPAO

РРАО приглашает на фестиваль серфинга на пляже Ката в субботу, 16 сентября. Фото: PPAO

Если судить по по анонсу РРАО, организаторы хотят использовать серфинг для того, чтобы показать уклад жизни местного сообщества и его внутреннюю креативную и экологически осознанную экономику.

В течение всего дня 16 сентября, пока пхукетские серферы будут демонстрировать свои умения на волнах, на берегу будет работать ярмарка с продукцией местных производителей, включая одежду, аксессуары, еды и напитки. Также будет киоск Boardriders Thailand, местного дистрибутора Quiksilver, Roxy и Billabong.

В рамках развлекательной программы РРАО обещает диджеев и живую музыку, хотя непосредственно в промо-видео подчеркиваются, скорее, мастер-классы по местным ремеслам. Промо-видео можно посмотреть здесь.

Phuket Surftival будет проходить с 10:00 утра до 24:00 ночи. Место проведения указано просто как пляж Ката.

 

 

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