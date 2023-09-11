Фестиваль серфинга пройдет 16 сентября на пляже Ката

Если судить по по анонсу РРАО, организаторы хотят использовать серфинг для того, чтобы показать уклад жизни местного сообщества и его внутреннюю креативную и экологически осознанную экономику.
В течение всего дня 16 сентября, пока пхукетские серферы будут демонстрировать свои умения на волнах, на берегу будет работать ярмарка с продукцией местных производителей, включая одежду, аксессуары, еды и напитки. Также будет киоск Boardriders Thailand, местного дистрибутора Quiksilver, Roxy и Billabong.
В рамках развлекательной программы РРАО обещает диджеев и живую музыку, хотя непосредственно в промо-видео подчеркиваются, скорее, мастер-классы по местным ремеслам. Промо-видео можно посмотреть здесь.
Phuket Surftival будет проходить с 10:00 утра до 24:00 ночи. Место проведения указано просто как пляж Ката.