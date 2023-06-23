Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Фестиваль серфинга начался на пляже Ката

На Пхукете начался трехдневный фестиваль серфинга Phuket Surf Contest 2023, который будет проходить на пляже Ката с 23 по 25 июня включительно. На мероприятие зарегистрировались более 150 серферов из 14 стран мира, а ожидаемое количество болельщиков и просто гостей – несколько сотен каждый день. Прямая трансляция прямо сейчас идет в интернете

Новости Пхукета

23 Июня 2023, 09:59 AM
Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга в Кхао-Лаке проходил неделей ранее. Фото: Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга в Кхао-Лаке проходил неделей ранее. Фото: Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга в Кхао-Лаке проходил неделей ранее. Фото: Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга в Кхао-Лаке проходил неделей ранее. Фото: Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга в Кхао-Лаке проходил неделей ранее. Фото: Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга в Кхао-Лаке проходил неделей ранее. Фото: Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Фестиваль серфинга начался на Пхукете. Фото: Thailand Surfing Federation

Мероприятие проводит Федерация серфинга Таиланда (TSF) при поддержке Туристического управления Таиланда (ТАТ) и Спортивного управления Таиланда (SAT). На странице TSF ведется прямая трансляция соревновательной части.

Программа самих соревнований включает лонгборд и шортборд. Среди участников – серферы из Таиланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Австралии, Бразилии, России, Израиля, Франции, Великобритании, Германии, Японии, Южной Кореи, Гонконга.

При этом в мероприятии участвуют серферы из числа призеров проходивших на прошлой неделе в провинции Пханг-Нга соревнований Khao Lak Surf Festival 2023. Атмосферу мероприятия можно оценить на видео здесь.

Начало соревнований – в районе 7:00 утра. Суммы призовых следующие – 20 тыс. бат за первое место, 15 тыс. бат за второе и 10 тыс. бат за третье. Призы одинаковые для лонгборда и шортборда, награждаться будут отдельно победители среди мужчин и среди женщин.

Программа сопутствующих мероприятий включает трехдневную ярмарку с едой и напитками, а также неприменный пляжный субботник, разные мастер-классы и другие развлечения. В частности, обещана ежедневная бесплатная школа серфинга, но количество мест ограничено. Желающих ждут в 16:00 у судейской вышки.

Каждый вечер Phuket Surf Contest 2023 будет завершаться большим концертом на пляже. Первый сет начинается в 20:00, второй – в 22:30. До сих пор нет ясности, в каком формате будет проходить мини-фестиваль стрит-арта – будет ли это конкурс или нет.

Подробности можно найти на странице TSF в Facebook. Aтмосферу предыдущего события в Кхао-Лаке можно оценить по видео Amazing Ultimate Festival.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Шестой мини-марафон в Раваи пройдет 16 июля
Секачев и Зырянов выиграли марафон и полумарафон в Лагуне
Джеймс Валентайн и его 1000 км пешком ради помощи детям
Срединный путь пхукетского ультрамарафонца Керати Чаронваттаначая
Два мероприятия в поддержку инклюзивности в спорте пройдут на Пхукете
Бри Ниттер из Чалонга взяла пояс Freedom Fighter и готовится к дебюту в ONE
Спортсмены с Пхукета взяли 19 медалей на чемпионате по джиу-джитсу в Бангкоке
На марафоне в Лагуне ожидают свыше 8000 участников
Велогонку Tour of Thailand выиграли спортсмены из Монголии и Кореи
Утренний забег на озере в Таланге собрал более 2000 участников
Аллисия Родригес вернулась на ринг и защитила пояс ONE
Фабрисио Андраде завоевал пояс ONE
Россияне взяли половину всех золотых медалей на Чемпионате мира по аквабайку на Пхукете
Физиев проиграл по очкам Гэтжи на UFC 286
Чемпионат мира по аквабайку начался на Пхукете

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential
PYZHAK EXCHANGE

 