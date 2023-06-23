Фестиваль серфинга начался на пляже Ката

На Пхукете начался трехдневный фестиваль серфинга Phuket Surf Contest 2023, который будет проходить на пляже Ката с 23 по 25 июня включительно. На мероприятие зарегистрировались более 150 серферов из 14 стран мира, а ожидаемое количество болельщиков и просто гостей – несколько сотен каждый день. Прямая трансляция прямо сейчас идет в интернете

Новости Пхукета

Мероприятие проводит Федерация серфинга Таиланда (TSF) при поддержке Туристического управления Таиланда (ТАТ) и Спортивного управления Таиланда (SAT). На странице TSF ведется прямая трансляция соревновательной части.

Программа самих соревнований включает лонгборд и шортборд. Среди участников – серферы из Таиланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Австралии, Бразилии, России, Израиля, Франции, Великобритании, Германии, Японии, Южной Кореи, Гонконга.

При этом в мероприятии участвуют серферы из числа призеров проходивших на прошлой неделе в провинции Пханг-Нга соревнований Khao Lak Surf Festival 2023. Атмосферу мероприятия можно оценить на видео здесь.

Начало соревнований – в районе 7:00 утра. Суммы призовых следующие – 20 тыс. бат за первое место, 15 тыс. бат за второе и 10 тыс. бат за третье. Призы одинаковые для лонгборда и шортборда, награждаться будут отдельно победители среди мужчин и среди женщин.

Программа сопутствующих мероприятий включает трехдневную ярмарку с едой и напитками, а также неприменный пляжный субботник, разные мастер-классы и другие развлечения. В частности, обещана ежедневная бесплатная школа серфинга, но количество мест ограничено. Желающих ждут в 16:00 у судейской вышки.

Каждый вечер Phuket Surf Contest 2023 будет завершаться большим концертом на пляже. Первый сет начинается в 20:00, второй – в 22:30. До сих пор нет ясности, в каком формате будет проходить мини-фестиваль стрит-арта – будет ли это конкурс или нет.

Подробности можно найти на странице TSF в Facebook. Aтмосферу предыдущего события в Кхао-Лаке можно оценить по видео Amazing Ultimate Festival.