Фестиваль Rock on the Beach пройдет в Патонге

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) анонсировало проведением рок-фестиваля в Лома-Парке в Патонге. Трехдневное мероприятие, получившее название Rock on the Beach Music Festival, назначено на 17-19 июня. Затем участники отправятся в провинцию Краби, чтобы дать там концерты в Takola Yacht Marina с 24 по 26 число.

Новости Пхукета

Как пояснила заместитель директора ТАТ по маркетингу на внутреннем рынке Тхапани Киатпайбун, мероприятия будут проходить с 15:00 до 22:00, вход свободный. Ожидаемое количество гостей – около 2,5 тыс. в день, включая тайцев и иностранцев. Таким образом всего ТАТ нацелилось на 15 тыс. человек в двух провинциях, сообщает государственное новостное агентство NNT.

Госпожа Киатпайбун отметила, что фестивали проводятся в рамках проекта Soft Power of Thailand, направленного на привлечение туристов. Сама «мягкая сила» стала актуальной темой на повестке дня после выступления рэп-исполнительницы Milli на фестивале Coachella в Калифорнии. В ТАТ рассчитывают, что организованные государственным ведомством концерты смогу в некой мере повторить успех.

Кампания по стимулированию туризма за счет мягкой силы проходит в соответствии с концепцией ТАТ «6F, 4M». Впрочем, расшифровка у нее не имеет отношения ни к чему гендерному, 6F – это Food, Film, Fashion Festival, Fight и Friendship; 4М – Music, Museums, Master и Meta.

«Цель фестиваля – способствовать туристическим поездкам и распределению доходов среди операторов бизнеса на местах», – заявила заместитель директора ТАТ по маркетингу на внутреннем рынке.

При этом госпожа Киатпайбун отметил, что ТАТ считает своей аудиторией так называемых качественных туристов и расширяет их базу за рубежом, нацеливая «на туристов из стран с высоким уровнем дохода и высокой способностью тратить на то, чтобы больше путешествовать».

Пока лишь только муниципалитет Патонга начал рекламировать анонсированный фестиваль Rock on the Beach, анонсировав, в частности, хедлайнеров каждого из трех вечеров:

Пятница, 17 июня: Violette Wautier

Суббота, 18 июня: Ink Waranthon

Воскресенье, 19 июня: The Parkinson

Время начала концертов не указано, зато сообщается о том, что участие в фестивале примет коллектив Thaitan Kite Flying Team Thailand, устраивающий зрелища с воздушными змеями.

«Не бойтесь дождя, радость ждет вас», – обратился муниципалитет к тем жителям острова, которые подписаны на его Facebook. Также городская администрация посоветовала приготовить фотоаппараты.