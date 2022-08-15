Большой фестиваль музыки и активной жизни пройдет на пляже Ката в заключительные выходные августа. Среди организаторов значатся Минтуризма и Туристическое управление Таиланда (ТАТ), которые за счет мероприятия хотят поддержать выходящий из коронавирусного кризиса турбизнес.

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Минтуризма и ТАТ организуют новый фестиваль на пляже Ката. Изображение: Cheeze Events

Минтуризма и ТАТ организуют новый фестиваль на пляже Ката. Изображение: Cheeze Events

Минтуризма и ТАТ организуют новый фестиваль на пляже Ката. Изображение: Cheeze Events

Официальное название готовящегося фестиваля – Kata Beach Life Festival 2022. Пройдет он 26-28 августа на участке пляжа к северу от общественного парка в поселке Ката.

Организаторы обещают насыщенную программу, включая диджейские сеты и живую музыку, лагерь активного отдыха на природе, вещевую ярмарку, спортивные соревнования и конкурс фотографий.

Непосредственно в лагере активного отдыха посетителей ждут утренняя йога, серфинг, зумба, скимбординг, балансбординг, слэклайнинг. Тем, кому эти слова ничего не говорят, все объяснят инструкторы.

Из диджеев участие в фестивале примут Supersonic, FunkyGangster, Joe Gradante, Mayga, Nu-Trip, Beycan Kemeç, Q Narongwate, Taz Mutcha и Tomfunk.

Живые концерты запланированы на вечера субботы и воскресенья, проходить они будут с 18:00 до 22:00, всего ожидается восемь исполнителей и коллективов. Расписание выступлений следующее:

Суббота, 27 августа

TELEx TELEXs – 18:00-19:00

No One Else – 19:00-20:00

The Paradise Bangkok Molam International Band – 20:00-21:00

Moderndog – 21:00-22:00

Воскресенье, 28 августа

Sarah Salola – 18:00-19:00

Patrickananda – 19:00-20:00

The Parkinson – 20:00-21:00

4eve – 21:00-22:00

Вход на фестиваль бесплатный. Говоря о коронавирусных мерах, организаторы отмечают, что мероприятие будет проходить на открытом воздухе, но маски все же потребуются, «где это необходимо». Также участвующим торговцам предписано использовать только упаковку без CFC (хлорфторуглеродов).