Фестиваль музыки и активной жизни пройдет на пляже Ката

Официальное название готовящегося фестиваля – Kata Beach Life Festival 2022. Пройдет он 26-28 августа на участке пляжа к северу от общественного парка в поселке Ката.
Организаторы обещают насыщенную программу, включая диджейские сеты и живую музыку, лагерь активного отдыха на природе, вещевую ярмарку, спортивные соревнования и конкурс фотографий.
Непосредственно в лагере активного отдыха посетителей ждут утренняя йога, серфинг, зумба, скимбординг, балансбординг, слэклайнинг. Тем, кому эти слова ничего не говорят, все объяснят инструкторы.
Из диджеев участие в фестивале примут Supersonic, FunkyGangster, Joe Gradante, Mayga, Nu-Trip, Beycan Kemeç, Q Narongwate, Taz Mutcha и Tomfunk.
Живые концерты запланированы на вечера субботы и воскресенья, проходить они будут с 18:00 до 22:00, всего ожидается восемь исполнителей и коллективов. Расписание выступлений следующее:
Суббота, 27 августа
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TELEx TELEXs – 18:00-19:00
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No One Else – 19:00-20:00
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The Paradise Bangkok Molam International Band – 20:00-21:00
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Moderndog – 21:00-22:00
Воскресенье, 28 августа
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Sarah Salola – 18:00-19:00
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Patrickananda – 19:00-20:00
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The Parkinson – 20:00-21:00
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4eve – 21:00-22:00
Вход на фестиваль бесплатный. Говоря о коронавирусных мерах, организаторы отмечают, что мероприятие будет проходить на открытом воздухе, но маски все же потребуются, «где это необходимо». Также участвующим торговцам предписано использовать только упаковку без CFC (хлорфторуглеродов).