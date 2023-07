Фестиваль лобстеров начинается на Пхукете

Рестораны Пхукета приглашают жителей и гостей острова отведать лобстеров. С недавних пор август на острове официально объявлен месяцем благородных ракообразных, а повара – от бренд-шефов международных отелей до хозяек из плавучих ресторанов – стараются впечатлить публику новыми и традиционными блюдами.

Сашими из лобстера от House No. 9.. Фото: TAT Phuket

Для кого-то лобстер – это винно-сливочный «Термидор» с румяной корочкой из сыра грюйер. Другие предпочитают обжарить усатого на гриле, а затем отрывать кусочки мяса пальцами, макать в нам чим талэ и отправлять в рот. Пхукет готов удовлетворить запросы всей публики, а в августе заведения традиционно подают и блюда, которых обычно нет в меню. Их повара создают специально к Phuket Lobster Festival.

В рамках фестиваля местный офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) анонсировал скидки в 300 бат для гостей, которые заглянут за лобстерами в любой из более сотни участвующих в фестивале ресторанов. Получить купон можно в аккаунте @TATPhuket в LINE (вот QR), но количество ограничено.

Зато практически неограничены сами лобстеры, тем более что под этим словом на острове понимается великое множество крупных морских ракообразных. Тайцы не видят смысла дискутировать, кто из них лангуст, а кто лангустин – все они просто «гунг лобстер» и созданы, чтобы их есть, а не спорить о них (путаницей в названиях можно насладиться здесь).

На момент подготовки материала участвующие в фестивале рестораны еще не начали публиковать специальные меню на август, но и в обычных можно найти царя Андаманского моря на любой вкус. Именно так пхукетского лобстера называет Kan Eang @ Pier, который в этом году отмечает 50-летие.

Все морепродукты в Kan Eang всегда свежие, а лобстеры есть и вовсе живые, смиренно ждущие своего часа в аквариуме. Гость покупает рака на вес и уточняет, как готовить – просто на углях, с маслом и чесноком или с винно-сливочным соусом. Можно взять упомянутого «Термидора», а можно и вовсе не готовить – повар подаст морского царя Андаманщины в виде сашими.

На пресс-конференции перед началом фестиваля максимально эффектного «Термидора» презентовал Vijit Resort, а рядом был пад тай из лобстера, который правильнее было бы называть пад таем в лобстере или даже пад таем посреди лобстера. Не секрет, что оформление блюда очень сильно влияет на общее гастрономическое впечатление, а гигантский морской рак дает повару широкий простор для впечатляющей подачи. Для Instagram’a – самое то.

Еще один фьюжн уличной еды и высокой кухни презентовал пляжный клуб Fuga, который будет подавать в августе стир-фрай из мяса лобстера с кешью. Не секрет, что для многих экспатов стир-фрай с кешью – это ностальгическая слеза по первым виза-ранам, когда рубль и бат меняли по курсу 1:1, а Прают Чан-Оча еще не метил в премьер. Царственный лобстер позволит посмотреть на «пад мет» по-новому.

Из европейских блюд с лобстером хочется отметить спагетти али-оли с этим чудесным морским обитателем. Применять какой-либо более сложный соус в этом случае было бы пустым переводом драгоценного морепродукта, но просто оливковое масло первого отжима и просто чеснок – это то, что вполне подойдет. И здесь уже все в руках повара, задача которого – идеально приготовить самую простую вещь, которая из-за своей простоты не прощает ошибок.

То же самое, кстати, можно сказать и о сашими, которое показывал House No. 9 – стоить чуть-чуть пренебречь свежестью основного продукта, сэкономить или схалтурить в подаче, и провал уже не спрячешь. Сашими – не «Оливье», и майонезом там ничего не замаскируешь.

Желающих отведать лобстера в перанаканском антураже можно направить в Baan Ar-Jor, старинный особняк семьи Хонгйок с музеем и двумя ресторанами. Из минусов – ехать придется далеко, из плюсов – ресторан Toh-Deang by Baan Ar-Jor рекомендован гидом Michelin, инспекторы которого прониклись 100-летними семейными рецептами и подбором ингредиентов от местных поставщиков. Впрочем, Tu Kab Khao в Пхукет-Тауне не менее антуражен и тоже рекомендован Michelin.

Из международных брендов в фестивале участвуют DoubleTree by Hilton, Dusit Thani, Four Points by Sheraton, Holiday Inn, Marriott и Wyndham (включая Zenmaya). Это специально для тех, кто предпочитает наслаждаться лобстером с соответствующим уровнем сервиса. Противоположный лагерь представляют плавучие рестораны Пхукета, которые даже названием себя не озадачивают.

«Сифуд на Лэм-Сай», «Сифуд на Лэм-Хин» – вот и весь брендинг. Впрочем, у них есть уважительная причина не отвлекаться на посторонние вещи, ведь именно они являются первыми получателями того царя Андаманщины, которому посвящен август на Пхукете.

Полный список участвующих в фестивале ресторанов можно найти на сайте Phuket Magazine, издания местного офиса ТАТ.