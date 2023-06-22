Фестиваль культуры перанакан начинается на Пхукете завтра

Культура перанакан – потомков китайских переселенцев из стран Малаккского пролива – неотъемлемая часть прошлого и настоящего Пхукета. Остров бережно хранит традиции этого сообщества, такого же самобытного и уникального, как морские цыгане Сирэ или мусульмане Ко-Кэу. Кухня перанакан, одежда и праздники – один из символов Пхукета для тайцев, хотя и мало известны иностранцам. К примеру, в традиционном была 11 июня Королева Сутхида, когда вместе с Рамой Х почтила провинцию визитом. Можно быть уверенными, что пхукетчане оценили этот жест Ее Величества. Познакомить с культурой перенакан иностранцев призван трехдневный Phuket Peranakan Festival, который стартует в Пхукет-Тауне завтра и продлится до воскресенья.

Новости Пхукета

На протяжении многих лет главными из публичных событий перанаканской культуры на Пхукете были Фестиваль Старого города в феврале-марте и китайские свадьбы в мае-июне. Для этих уникальных событий местные жители открывали двери старинных особняков, доставали из шкафов бережно хранимые костюмы и платья, перекрывали центральные улицы для торжественных процессии с рикшами и одетыми в старинные наряды детьми.

Впрочем, приведенные выше мероприятия всегда были в значительной камерными и семейными, а зрители со стороны могли увидеть лишь их небольшую часть. Но этот год имеет шансы положить начало новой традиции, призванной знакомить с культурой перанакан всех гостей острова. Первый Phuket Peranakan Festival пройдет с 23 по 25 июня.

Китайцы из пролива

Термин перанакан используется в Юго-Восточной Азии для обозначения потомков китайских эмигрантов, покинувших территорию современного Китая в XV-XVII веках и осевших на полуострове Малакка, включая современные Малайзию и Сингапур. Оттуда китайцы добрались до Таиланда и, в частности, Пхукета.

На острове перанакан стали одной из самых заметных социальных групп. Китайские эмигранты стали основной рабочей силой на карьерах во время оловянного бума, в то время как другие представители перанакан сформировали новую верхнюю страту общества. Пока одни добывали олово, другие продавали его за рубеж, ввозя взамен необходимые бытовые вещи. А также варили кофе, готовили хоккиенскую лапшу, возводили храмы и открывали банки.

В таком виде китайская диаспора и встретила ХХ век – на карьерах трудились тысячи низкооплачиваемых рабочих-кули, при этом губернатором всего монтона Пхукет, объединявшего остров и соседние провинции, был тоже этнический китаец Ко Сим Би На-Ранонг.

Важно сразу оговориться, что китайцы из волны XV-XVII веков легко и охотно ассимилировались в принимавших их сообществах, что заметно и на Пхукете, в Пенанге, и в Сингапуре. Эмигранты сохранили культуру своего народа, но, к примеру, никогда не были склонны изолировать себя в языковом плане и не чуждались браков с местным населением, тем более, что большинство переселенцев были мужчинами. Межэтнические браки с местными женщинами – сиамскими, малайскими и так далее – были в порядке вещей, поэтому перанакан – это культура креольская.

В случае с Пхукетом, куда перанакан добрались из Малакки, взаимопроникновение культур было еще сложнее. Китайский эмигрант, освоившийся в условном Пенанге и женившийся там на малайке, приезжал в Сиам, где принимал местную культуру, а его дети формировали семьи уже с сиамцами.

Таким образом культура перанакан на Пхукете, конечно, считается культурой китайских переселенцев, но при этом надо помнить, что речь идет не о релокантах, а «гражданах Малаккского пролива», в чьих венах течет кровь многих местных народов. И кстати, наличие уже сформировавшейся культуры перанакан сильно влияло на тех эмигрантов из Китая, которые приезжали на Пхукет в ХХ веке.

Под разными именами

Само слово «перанакан» – вовсе не китайское, а малайское и «потомок» без какой-либо привязки к тому, чей именно потомок. Еще один термин для этой культурной группы – «китайцы из пролива». Здесь имеется в виду Малаккский пролив как основное место, где селились эмигранты.

Также в ходу термин «баба-нйонья», который не менее интересен лингвистически. «Баба» – это уважительное персидское и арабское обращение к мужчине старшего возраста, сравнимое со славянскими «отец», «дед». «Нйонья» – это индонезийское обращение к женщине-иностранки, которое этимологически связывают с романскими «донна»/«донья» (замужняя женщина в Португалии и Испании) или «нона» (бабушка в Италии).

В связи с этим напомним, что архитектура китайских эмигрантов называется «сино-португез», то есть китайско-португальской. Подробнее поговорим об этом в отдельной статье.

Ожившая история в Старом городе

Что касается Phuket Peranakan Festival, то организаторы так и не опубликовали никакой четкой программы событий с фиксированным временем тех или иных мероприятий, кроме главного парада, который пройдет на закате 24 июня.

Известно следующее. Место проведения – исторический центр Пхукет-Тауна между Thalang Rd. и Phang Nga Rd., включая соединяющие их участки Phuket Rd. и Yaowarat Rd. плюс отходящий от этого квадрата «хвостик» Thalang Rd. к статуе дракона в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Если вы знакомы со Старым городом, то уже представили себе, о чем идет речь. Если нет – просто приезжайте на Thalang Rd., а дальше все будет понятно.

Парад, именуемый также карнавалом, должен начаться в 17:00 или 17:30 от статуи дракона. Упоминаемые в анонсе «20 парадов» – это число участвующих в шествии «парадных единиц», а общее число людей должно составить порядка 1000 человек.

Организаторы также обещают несколько сцен для разных выступлений. По всей видимости, они будут и центральными объектами для фотографирования в декорациях фестиваля. Главная сцена расположится через дорогу от старого полицейского участка на пересечении Phang Nga Rd. и Phuket Rd., две другие – у ресторана Tu Kab Khao на Phang Nga Rd. и на входе в переулок Soi Rommanee с Thalang Rd.

Что будет происходить на сценах и в котором часу – пока неизвестно. В первых, еще майских, анонсах фестиваля говорилось о культурных шоу и световых инсталляциях с 16:00 до 18:30, но есть все основания полагать, что сворачивать фестиваль в 18:31 никто не будет хотя бы потому, что любой китайский праздник обязан включать красочную ночную иллюминацию.

Возможно, оптимальной идеей будет приехать в Старой город заранее и оценить атмосферу сперва при дневном свете, а затем – после наступления темноты. Как вариант, это можно сделать в разные дни, благо Phuket Peranakan Festival будет трехдневным.

Уточнить информацию можно на странице www.facebook.com/phuketperanakan.