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Фестиваль голодных духов стартовал на Пхукете

Во вторник, 13 августа, на Пхукете стартовал ежегодный Фестиваль голодных духов, также известный как По То (Por Tor).

Новости Пхукета

14 Августа 2019, 01:14 PM
Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов в этом году продлится вплоть до 29 августа. При этом главные события в рамках фестиваля запланированы на ближайшие выходные.

В субботу, 17 августа, жители Пхукета с китайскими корнями соберутся в парке 72-летия Королевы Сирикит на Thalang Rd., чтобы пройтись торжественной процессией до центрального рынка и китайского храма на Ranong Rd. Процессия пройдет по Phuket Rd и Rassada Rd., начало шествия – около 12:00.

Непосредственно в здании центрального рынка будут организованы религиозные церемонии и выставка подношений духам, а вечером (с 18:00) там же пройдет серия концертов. Аналогичная программа запланирована и на 18 августа.

Второй процессия в Старом городе назначена на вечер понедельника, 19 числа. Участники также стартуют от парка 72-летия Королевы, но в этот раз проследуют к китайскому храму Bang Neow Shrine на Phuket Rd. Процессия должна начаться около 17:20.

Расписание мероприятий в храмах выглядит следующим образом:

  • 13-20 августа: Thaihua Museum на Krabi Rd.;

  • 15 августа: Hok Nguan Kong Shrine у кольцевой развязки с часовой башней;

  • 16 августа: Joh Ong Shrine на Krabi Rd.;

  • 19-29 августа: Bang Niew Shrine на Phuket Rd.;

  • 21 августа: Ao Khaer Shrine на Takua Pa Rd.

 

 

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