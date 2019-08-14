Фестиваль голодных духов стартовал на Пхукете

Фестиваль голодных духов в этом году продлится вплоть до 29 августа. При этом главные события в рамках фестиваля запланированы на ближайшие выходные.
В субботу, 17 августа, жители Пхукета с китайскими корнями соберутся в парке 72-летия Королевы Сирикит на Thalang Rd., чтобы пройтись торжественной процессией до центрального рынка и китайского храма на Ranong Rd. Процессия пройдет по Phuket Rd и Rassada Rd., начало шествия – около 12:00.
Непосредственно в здании центрального рынка будут организованы религиозные церемонии и выставка подношений духам, а вечером (с 18:00) там же пройдет серия концертов. Аналогичная программа запланирована и на 18 августа.
Второй процессия в Старом городе назначена на вечер понедельника, 19 числа. Участники также стартуют от парка 72-летия Королевы, но в этот раз проследуют к китайскому храму Bang Neow Shrine на Phuket Rd. Процессия должна начаться около 17:20.
Расписание мероприятий в храмах выглядит следующим образом:
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13-20 августа: Thaihua Museum на Krabi Rd.;
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15 августа: Hok Nguan Kong Shrine у кольцевой развязки с часовой башней;
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16 августа: Joh Ong Shrine на Krabi Rd.;
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19-29 августа: Bang Niew Shrine на Phuket Rd.;
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21 августа: Ao Khaer Shrine на Takua Pa Rd.