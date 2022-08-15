Фестиваль голодных духов проходит на Пхукете

Ежегодный Фестиваль голодных духов, известный также как По То, незаметно начался на Пхукете в пятницу, 12 августа. Жители острова с китайскими корнями встречают пришедших в наш мир духов предков угощением, молятся в китайских храмах и организуют красочные процессии. Старый город и Кату – традиционные места проживания носителей культуры перанакан – украшены красными лампадами.

Новости Пхукета

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль голодных духов (По То) на Пхукете в 2022 году. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фестиваль По То начинается на пятнадцатый день седьмого месяца по китайскому лунному календарю. Китайцы верят, что в этот момент духи предков получат шанс покинуть загробный мир (царство По То Конга) и посетить мир живых.

Люди готовят для голодных духов угощение, которое выставляют у домашних алтарей, просто у дома и в храмах. Важно не только приветливо встретить духов своих предков, но и задобрить тех неприкаянных, у кого не осталось живых родных.

Главный символ фестиваля – большой красный пирог в форме черепахи, известный как анг ку. Также духам по нраву прочая сладкая выпечка с десертами (фа гао, разные рисовые пирожные), фрукты (апельсины и мандарины, ананасы, бананы), чай и зачастую немного алкоголя.

На 16 августа запланирован еще один уличный парад в исторической части Пхукет-Тауна. Шествие начнется от статуи дракона в парке имени Королевы Сирикит в 16:00. Оттуда участники парада пройдут по Phuket Rd. до храма Bang Neow Shrine, а затем свернут направо к храму По То Конга – Por Tor Kong Shrine. Шествие должно завершиться в 18:00, на время мероприятия улицы будут закрыты для движения транспорта.