Фестиваль голодных духов проходит на Пхукете

Фестиваль По То начинается на пятнадцатый день седьмого месяца по китайскому лунному календарю. Китайцы верят, что в этот момент духи предков получат шанс покинуть загробный мир (царство По То Конга) и посетить мир живых.
Люди готовят для голодных духов угощение, которое выставляют у домашних алтарей, просто у дома и в храмах. Важно не только приветливо встретить духов своих предков, но и задобрить тех неприкаянных, у кого не осталось живых родных.
Главный символ фестиваля – большой красный пирог в форме черепахи, известный как анг ку. Также духам по нраву прочая сладкая выпечка с десертами (фа гао, разные рисовые пирожные), фрукты (апельсины и мандарины, ананасы, бананы), чай и зачастую немного алкоголя.
На 16 августа запланирован еще один уличный парад в исторической части Пхукет-Тауна. Шествие начнется от статуи дракона в парке имени Королевы Сирикит в 16:00. Оттуда участники парада пройдут по Phuket Rd. до храма Bang Neow Shrine, а затем свернут направо к храму По То Конга – Por Tor Kong Shrine. Шествие должно завершиться в 18:00, на время мероприятия улицы будут закрыты для движения транспорта.