Фестиваль голодных духов близится

Фестиваль По То в этом году продлится с 13 по 29 августа, главные события запланированы на 17 и 18 числа.

Новости Пхукета

12 Августа 2019, 03:00 PM

Фото: Архив The Phuket News

Пхукет готовится к открытию дверей в мир мертвых. И через двери эти, согласно китайским верованиям, на землю сойдут духи умерших предков. Но разве мы боимся?

Разумеется, нет. Ведь речь идет о традиционном Фестивале голодных духов, известном в Таиланде как По То (Por Tor). В этом году он продлится с 13 по 29 августа.

Поскольку духи являются в наш мир голодными, то и главные дары для них – это сладости и другая еда, зачастую причудливо украшенная. Также благосклонность предков и китайского повелителя загробного мира можно заслужить молитвой и подношением бумажных денег, красных свечей, цветов.

Самый узнаваемый из кулинарных символов фестиваля – пирог в форме красной черепахи, который носит название Анг Ку. Черепаха во многих культурах является символом силы и долголетия, а красный цвет для китайцев – знак удачи и оберег от зла.

«Фестиваль По То помогает нам хранить красивые культурные традиции тайско-китайского населения острова и передавать их молодым поколениям. Также организаторы мероприятий в рамках фестиваля стремятся расширить кругозор рядовых тайцев и иностранцев, рассказав им о нашей культуре и верованиях, а заодно и подстегнуть туризм в Пхукет-Тауне», – заявила мэр города Сомджай Сувансупана на церемонии анонсирования фестиваля.

Как пояснила госпожа Сувансупана, основные мероприятия в этом году пройдут 17-18 августа на отрезке Ranong Rd. от центрального городского рынка до китайского храма Jui Tui Shrine. Мэр города не упомянула традиционные парады, которыми сопровождается Фестиваль голодных духов, но они, судя по всему, пройдут как раз 17-18 числа. Согласно расписанию событий, именно в эти дни жителей Пхукета приглашают отдать дань уважения императору загробного мира По То Конгу и посмотреть на изобилие подношений духам. Сделать это можно будет с 11:00 до 23:00 на третьем этаже здания центрального рынка на Ranong Rd.

Кроме того, на два указанных выше дня запланирована насыщенная концертная программа на двух сценах. Продолжаться она будет с 18:00 до 24:00. Гостей ждут различные игры и конкурсы (включая конкурс по поеданию пирогов), тайская народная музыка и танцы, театр теней с марионетками, выступления коллективов современной музыки.

Водителям также стоит помнить, что движение по улицам Старого города в дни фестиваля может быть затруднено.