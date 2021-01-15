Фестиваль Героинь пройдет по сокращенной программе

Ежегодный Фестиваль Героинь, в рамках которого Пхукет отмечает успешнуюоборону острова от бирманских войск в 1785 году, пройдет по сокращенной программе. Из-за угрозы коронавируса в этом году будут проведены лишь религиозные церемонии в храмах и возложение венков в к памятнику Героиням.

Новости Пхукета

15 Января 2021, 09:45 AM

Историческое шоу на Поле победы в этом году отменено. Фото: Архив The Phuket News