Фестиваль Героинь пройдет по сокращенной программе

Как объявил вице-губернатор Пияпхонг Чувонг, традиционная трехдневная ярмарка с ежевечерним историческим шоу в этом году проводиться не будет. Организаторы фестиваля приняли соответствующее решение для снижения риска второй волны коронавируса на острове. Для этого, в частности, было решено отменить все мероприятия, связанные с массовым скоплением людей.
Вице-губернатор Чувонг прямо заявил, что главным приоритетом властей является здоровье жителей провинции.
«Мы по-прежнему проведем фестиваль, но в рамках лишь религиозных церемоний с соблюдением требований новой нормальности и контролем за количеством участников на каждом событии», – подчеркнул вице-губернатор.
Как сообщил господин Чувонг, 6 марта в храме Wat Thepwanaram (Wat Manik) состоится традиционный ритуал посвящения в монахи. Затем, 12 марта, в храме Wat Muang Komanraphat (ближайшему к Полю победы) пройдет еще одна религиозная церемония. Наконец, 13 числа состоится состоится возложение венков у памятника Героиням на пересечении носящих их имена Thepkrasattri Rd. и Srisoonthorn Rd. Никаких мероприятий на Поле победы не планируется.