Фестиваль Героинь приближается к кульминации

Ежегодный Фестиваль Героинь, в ходе которого жители Пхукета отмечают успешную оборону острова от бирманских войск в 1785 году, приближается к кульминации. Трехдневная серия исторических шоу пройдет 13-15 марта.

Новости Пхукета

Фестиваль Героинь – также известный как Thao Thepkrasattri – Thao Srisunthorn Festival – ежегодно проходит на Пхукете в марте. На фестивале жители острова вспоминают подвиг сестер Чан и Мук и их соратников, организовавших оборону острова от бирманских войск в 1785 году и успешно отразивших вторжение, благодаря смекалке и храбрости.

Согласно основной версии событий, укрывшиеся в местном форте сиамские войска смогли обмануть бирманцев и заставить их поверить, что к обороняющимся своевременно прибыло подкрепление и их стало слишком много, чтобы успешно захватить форт.

Сделать это удалось благодаря находчивости руководивших обороной сестер, которые постригли по-мужски и вооружили деревянными мушкетами женщин и подростков, выдав их за прибывшие из Бангкока войска Рамы I. При этом достичь успеха едва ли удалось бы, если бы защитники форта во время осады не демонстрировали выдающуюся стойкость и отвагу.

Именно этим событиям и посвящен ежегодный Фестиваль Героинь, кульминацией которого является большая ярмарка с театрализованным представлениями в заключительные три дня праздника. Первая же его часть фестиваля состоит из религиозных, благотворительных, образовательных и других мероприятий.

Так 5 марта в храме Wat Thepwanaram (Wat Manik) в Таланге прошла церемония церемония пострижения в монахи буддистов, принявших соответствующее решение. Следующие недели они проведут в медитациях.

12 марта состоялась церемония передачи подношений монахам и получения благословения предков. Место проведения мероприятия – храм Wat Muang Komanraphat в Таланге.

На первую половину дня 13 марта запланирована церемония возложения венков к Памятнику Героиням на пересечении Thepkrasattri Rd. и Srisoonthorn Rd. А вечером стартует трехдневная ярмарка на Поле победы в Таланге, которое сейчас официально носит название Исторического парка Пхукета. Кульминацией каждого из ярмарочных дней будет театрализованное историческое шоу по мотивам битвы за Таланг 1785 года.

Уголок истории

История Героинь представляет собой причудливое переплетение реальных событий и легенды, и – как часто бывает в тайской культуре – отделить одно от другого практически невозможно. Достоверно известна лишь общая канва событий, произошедших в марте 1785 года.

Во второй половине XVIII века Сиам вел череду непрекращающихся войн против соседней Бирмы, которая в те годы была весьма могущественной и агрессивной страной. Кампания складывалась удачно для бирманских войск. В 1767 году захватчики взяли штурмом Аюттхаю, являвшуюся тогда столицей государства. Последний Король правившей династии погиб через несколько дней после штурма, и отстоять независимость Сиаму удалось лишь чудом. В роли объединителей страны выступили выдающиеся военачальники – сначала генерал Таксин (будущий Король Таксин Великий), а затем генерал Чакри (будущий Рама I). Именно в годы правления последнего и произошла легендарная битва за Пхукет 1785 года.

Как пишет историк Колин Маккай, о готовящейся высадке бирманского десанта жители острова знали заранее: флот Бирмы попался на глаза одному из капитанов британской Ост-Индийской Компании, и тот послал весточку на остров. Впрочем, даже проинформированный заранее, Пхукет едва ли мог что-то противопоставить захватчикам – войск на острове практически не было. Кроме того, губернатор провинции скончался незадолго до нападения, так что организовать оборону было непросто. Силы сопротивления возглавили вдова губернатора Чан и ее сестра Мук.

Бирманский десант высадился в северной части Пхукета – основная часть войска заняла пляж Най-Янг и приготовилась к атаке, в то время как небольшой ударный отряд прошел вглубь острова по каналу, который после этого известен как Бирманский клонг. Защитники Пхукета заняли оборону в форте, который находился неподалеку от Таланга. Там собрались все, кто мог держать оружие. Как гласит легенда, по призыву Чан и Мук женщины и подростки переодевались в мужскую одежду, коротко стригли волосы, вооружались деревянными мечами и присоединялись к ополчению, чтобы создать ощущение многочисленного войска. Ставка была сделана на опасения бирманских военачальников, что Пхукет может получить подкрепление из Бангкока.

Более месяца ополчение отбивало атаки на форт, а 13 марта 1785 года произошла финальная схватка. Легенда гласит, что жители Пхукета сражались столь ожесточенно, что бирманцы в итоге поверили в столичное подкрепление и решили отступить. Бой был выигран, а Чан и Мук получили в благодарность от Рамы I титулы Тхао Тхепкрассатри и Тхао Срисунторн.

Дальнейшие события, впрочем, были для Пхукета безрадостны. Несмотря на неудачу 1785 года, бирманцы не оставили попыток завоевать Пхукет. В ходе одного из следующих столкновений форт, за который сражались Героини, все-таки был разрушен, и сейчас уже никто не может даже вспомнить, где конкретно он находился.