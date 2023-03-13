Трехдневный Фестиваль Героинь начинается на Пхукете сегодня и продлится до 15 марта включительно. На Поле Победы утром прошла традиционная церемония возложения венков к статуям сестер Чан и Мук и их соратникам, а также большой танцевальный ритуал с участием 400 человек. Впрочем, главное событие фестиваля – большая ежевечерняя ярмарка с театрализованным историческим шоу, музыкальной программой, спецэффектами и фейерверком.

Новости Пхукета

Первая половина года в Таиланде – время, богатое на самые разные праздники. Страна встречает Новый год по григорианскому календарю и по китайскому; празднует Сонгкран и Коронацию Рамы X; отмечает Первомай и День первой борозды. На Пхукете есть свой знаковый праздник – Фестиваль Героинь, проходящий 13-15 марта. В эти дни местные жители вспоминают войну 1785 года, когда остров отражал одно из многочисленных нападений бирманских войск, а руководили обороной сестры Чан и Мук, будущие Героини, получившие от Рамы I титулы Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисунтхорн. Памятник в центре Пхукета – в их честь, также их имена носят два шоссе и два района в Таланге.

Неуступчивый форт

В истории сестер Чан и Мук много неизвестного, так что остается придерживаться канона, согласно которому героическая оборона Таланга была победно завершена именно 13 марта 1785 года.

XVIII-XIX века были временем почти постоянных тайско-бирманских войн. Конкурируя с Сиамом за статус регионального лидера, Бирма не прекращала попыток подчинить себе Королевство, а с определенного момента особый интерес у соседа начал вызывать Пхукет, через который Сиам вел торговлю и, в частности, получал оружие.

Весной 1785 года бирманский десант высадился у пляжа Най-Янг и двинулся вглубь Таланга, где уже укрылись в форте защитники Пхукета во главе с будущими Героинями.

Ситуация для пхукетчан была крайне неблагоприятной – войск было мало, а губернатор провинции скончался незадолго до нападения, так что признанного лидера и военачальника на острове тоже не было. Оборону возглавили вдова губернатора Чан и ее сестра Мук.

Высадившиеся на острове захватчики, впрочем, не знали о плачевном положении обороняющихся и опасались, что на Пхукет уже могло прибыть подкрепление из Бангкока, на чем сестры и решили сыграть. Чан и Мук собрали ополчение, в которое вошли не только немногочисленные боеспособные мужчины, но также подростки и женщины, которые остригли волосы и вооружились деревянными мечами, чтобы создать у нападающих ощущение противостоящей им серьезной армии.

Чтобы заставить бирманцев поверить в пришедшее подкрепление предпринимались и другие хитрости. Кроме того, при отражении штурмов пхукетчане дрались так отчаянно, что в итоге бирманцы, действительно, несли существенные потери. Все это заставило их поверить в несуществующий бангкокский контингент и отступить. Остров устоял, хотя, как пишет Коллин Маккай, ненадолго. Пхукету еще предстояло быть разоренным.

Фестиваль в Таланге

Подготовка к Фестивалю Героинь началась еще в конце января и продолжалась весь февраль. Часть из прошедших мероприятий можно смело считать элементом фестиваля, к примеру, процесс отбора «юных героинь» из числа местных школьниц. Главным событием праздника является большая театрализованная постановка, посвященная жизням Чан и Мук, так что кому-то надо изображать сестер в юном возрасте. Роль считается очень почетной и ответственной.

Еще один обязательный компонент – приуроченная к празднику церемония посвящения в монахи. В этом году она ,skf назначена на 4 марта и ghjikf в храме Wat Thep Wanaram (Wat Manik) на Srisoonthorn Rd. в Срисунтхорне.

В воскресенье, 12 марта, состоялась еще одна традиционная церемония. В этот день потомки Героинь собрались в храме Wat Muang Komaraphat на Thepkrasattri Rd. в тамбоне Тхепкрасаттри и почтили память своих предков.

Утром 13 марта началось с возложения венков к Памятнику Героиням, а ближе к закату откроется ярмарка с ежевечерними театрализованными шоу и фейерверками. Часы работы ярмарки – с 17:00 до 24:00, двухчасовое историческое шоу будет продолжаться с 19:30 до 21:30.

Оргкомитет обещает, что фестиваль в этом году – первый полноценный фестиваль после пандемии – будет лучше, чем когда-либо. Власти анонсировали обновленное историческое шоу с более современной музыкальной составляющей, а также продвинутыми спецэффектами. Поле Победы тоже тщательно готовили, а административная организация провинции (OrBorTor) в последние выходные проводила в прямом смысле ежедневные выездные инспекции.

Обновленная программа ежегодного Фестиваля Героинь была представлена на пресс-конференции 25 февраля, которая сама по себе получилась ярмким и красочным событием, достойным внимания (оцените фото здесь).

На мероприятии было объявлено, что роли Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисунтхорн в этом году будут исполнять актрисы Вичаяни Пиаклин и Нуй Суджира Арунпипат. Также уже отобраны и четыре местные школьницы, которым Пхукет доверит честь играть сестер Чан и Мук в детском возрасте. Вся труппа будет состоять примерно из 300 актеров.

Постановка расскажет историю Героинь и обороны Таланга в 1785 году, за которую сестры получили от Рамы I титулы Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисунтхорн. Также в программе будут народные песни Ронг Нгенг, танец Манора и другие культурные элементы. На ярмарке обещают более 200 лотков с материальными воплощениями пхукетской культуры в виде местных блюд и другой продукции.

«Мы хотели бы пригласить на мероприятие и жителей Пхукета, и туристов, которые будут в это время на острове. Давайте хранить историю вместе», – заявил вице-губернатор Пинсуван.

Время и место проведения фестиваля прежние – каждый вечер с 13 по 15 марта на Поле Победы в Таланге (Google знает его как Thalang Victory Field). Гостей просят приходить в традиционных тайских костюмах, если есть возможность и желание. Это сделает фестиваль еще красочней. Видео-превью того, что ожидает посетителей, можно посмотреть здесь.