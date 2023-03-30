Фестиваль гастрономии в Сапан-Хине приближается к кульминации

Ежегодный фестиваль местной кухни Phuket Food Festival приближается к кульминации. Ярмарка началась 29 марта, вечером 30 числа состоялось официальное открытие, но больше всего гостей ждут в выходные. Для посетителей работают более 200 киосков, причем свои блюда предлагаются не только заведения стритфуда, но и уважаемые рестораны. Меню тоже разнообразное – есть как общенациональные тайские блюда, такие как пад тай или сом том, так и непосредственно пхукетская еда в разных ее ипостасях.

Новости Пхукета

На открытие фестиваля 29 марта приехали мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат и вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам. Также присутствовал другие официальные лица и представители местного коммьюнити Пхукет-Тауна. Ярмарка работает с 16:00 до 23:00, последний день – 3 апреля (о том, чего ожидать, мы писали здесь).

Официальное открытие 25-го фестиваля пхукетской кухни совпало со стартом кампании по продвижению пхукетской культурной айдентики, реализуемой в рамках национальной стратегии по продвижению мягкой силы Таиланда. В прошлом году власти страны так вдохновилась успехом выступления рэп-исполнительницы Мили на фестивале Coachella, что решили взять процесс в свои руки. В итоге были выделены четыре приоритетных направления упомянутой мягкой силы, сформулированные как 5F:

Food – Гастрономия;

Film – Таиланд как место киносъемок;

Fashion – Тайские ткани и одежда с национальном колоритом;

Fight – Тайский бокс;

Festival – Фестивали и праздники.

Говоря о мягкой силе Пхукета, глава местного офиса Минкультуры Чантхана Ситтипхан отметила два направления – гастрономию и моду. Характерно, что у провинции действительно есть своя кухня, и свой стиль в одежде, причем оба связаны с понятием Перанакан, то есть культурой потомков китайских эмигрантов. При этом многим туристам эта сторона пхукетской жизни остается неизвестной даже после нескольких поездок на остров.

Непосредственно в части еды Пхукет даже имеет статус креативного города гастрономии ЮНЕСКО, который он получил в 2016 году. Эта сторону пхукетской айдентики Минкультуры намерено продвигать в рамках концепции Roy Phuket, то есть «Вкус Пхукета».

Также власти намерены поддерживать развитие био-цикличной зеленой экономики BCG, курс на которую был провозглашен на ноябрьском саммите АТЭС в Бангкоке.

Впрочем, подробностей мер по повышению узнаваемости пхукетской айдентики на глобальном уровне госпожа Ситтипхан не озвучила. В соответствующей публикации PR-службы провинции упомянута только ознакомительная экскурсия по острову для «представителей СМИ», проведенная 30 марта.