Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Фестиваль гастрономии стартует на Пхукете 27 февраля

Ежегодный фестиваль гастрономии Phuket Food Festival стартует на острове 27 февраля и продлится до 4 марта. Мероприятие будет проходить в 22-й раз.

Новости Пхукета

19 Февраля 2020, 06:10 PM
Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Как рассказал на пресс-конференции заместитель мэра Пхукет-Тауна Кави Тансуктанон, на время фестиваля в Сапан-Хине будут оборудованы столы на 1 тыс. человек. Всего в фестивале должны принять участие свыше 100 кафе, ресторанов и других заведений общепита.

Господин Тансуктанон также напомнил, что цели фестиваля – продвижение местных ресторанов, знакомство иностранцев и тайцев с местной кухней, поддержание статуса Пхукет-Тауна как города гастрономии ЮНЕСКО.

Президент Ассоциации пхукетских торговцев едой Суча Лиеурунгрот в свою очередь добавил, что на фестивале 2020 года будет уделено особое внимание экологичности мероприятия. В частности, на площадке установят контейнеры для раздельного сбора мусора, пластиковые и стироформовые контейнеры для еды будут запрещены. Некоторые из участвующих кафе также будут предлагать небольшую скидку посетителям со своей посудой.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Полиция ищет стритрейсеров, простившихся с погибшим другом ревом двигателей в храме
Четырехметровую китовую акулу заметили у Ланты
Каникулы в Сонгкран могут стать девятидневными в этом году
Минздрав Таиланда ограничил информацию о коронавирусе в стране
Автор недостоверного поста о первой смерти от коронавируса на Пхукете явилась в полицию
Пхукет готовится к Фестивалю Героинь
Спасатели Kusoldharm обзавелись новым пунктом базирования на севере Пхукета
Свыше 200 пар зарегистрировали браки в День святого Валентина
Кату и Срисунтхорн частично останутся без света 18 февраля
Таксист арестован за нападение на туристов в Ао-Нанге
На Пхукете задержали 13 стритрейсеров
В Вичите проведут бесплатную вакцинацию животных
Часть Кату останется без водоснабжения 15 февраля
Круизный лайнер с европейскими туристами прибыл на Пхукет
Победитель лотереи Красного Креста получил документы на выигранный дом

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI - Cooking Competition
QSI International School Phuket

 