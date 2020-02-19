Фестиваль гастрономии стартует на Пхукете 27 февраля

Ежегодный фестиваль гастрономии Phuket Food Festival стартует на острове 27 февраля и продлится до 4 марта. Мероприятие будет проходить в 22-й раз.

Новости Пхукета

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Фестиваль гастрономии будет проходить в Сапан-Хине с 27 февраля по 4 марта. Фото: Phuket PR Department

Как рассказал на пресс-конференции заместитель мэра Пхукет-Тауна Кави Тансуктанон, на время фестиваля в Сапан-Хине будут оборудованы столы на 1 тыс. человек. Всего в фестивале должны принять участие свыше 100 кафе, ресторанов и других заведений общепита.

Господин Тансуктанон также напомнил, что цели фестиваля – продвижение местных ресторанов, знакомство иностранцев и тайцев с местной кухней, поддержание статуса Пхукет-Тауна как города гастрономии ЮНЕСКО.

Президент Ассоциации пхукетских торговцев едой Суча Лиеурунгрот в свою очередь добавил, что на фестивале 2020 года будет уделено особое внимание экологичности мероприятия. В частности, на площадке установят контейнеры для раздельного сбора мусора, пластиковые и стироформовые контейнеры для еды будут запрещены. Некоторые из участвующих кафе также будут предлагать небольшую скидку посетителям со своей посудой.