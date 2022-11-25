Фестиваль фридайвинга Deep Week возвращается на Пхукет

Международный слет фридайверов Deep Week возвращается на Пхукет. На волне успеха дебютного мероприятия в мае организаторы проведут вторую «Глубокую неделю» уже в этом году, с 26 ноября по 3 декабря.

Новости Пхукета

Первая Deep Week собрала более 100 ныряльщиков-фридайверов со всего мира, билеты на фестиваль разошлись за пять дней, а сам он стал крупнейшим слетом любителей первозданной глубины в Азии, а возможно, что и во всем мире. Для гостей из 35 стран были организованы практические тренировочные занятия, мастер-классы, совместный фитнес с йогой и, конечно же, погружения.

Майский курс вели австралиец Адам Стерн (Bangkok Freedivers) и россиянин Алексей Молчанов (Московская школа фридайвинга имени Натальи Молчановой). Партнерами по организации выступили Boat Lagoon и 5 Star Marine. Первая предоставила площадку для проживания и занятий на суше, вторая – лодки. Роскошную акваторию для практики подарила природа.

Собственно, организаторы и не скрывали, что Пхукет они выбрали не просто так. Залив Пханг-Нга в высокий сезон готов предложить фридайверам самые комфортные условия, а заодно самую чистую воду и самые разнообразных локаций для погружения с глубинами до 60 метров, а при желании и больше.

Новый слет фридайверов также проходит в Boat Lagoon. Участники начинают утро с йоги на рассвете (по желанию), затем проходят теоретические и практические занятия, заканчивается день медитацией и совместным семейным ужином. Количество участников – снова более 100 человек. Для того, чтобы окунуться в атмосферу полной свободы под поверхностью воды, на Пхукет прилетели профессионалы и любители из разных стран Европы, а также с других континентов, включая Северную Америку и Австралию.

Опытные фридайверы смогут на Deep Week обменяться опытом с другими такими же профи, а начинающие – поучиться у матерых мастеров, имеющих внушительные коллекции наград. Как и полгода назад, лидерами фестиваля будут чемпионы с мировыми именем и профессиональные инструкторы, теоретики и практики фридайвинга.

Адам Стерн – создатель Deep Week и Freediving Family, австралийский спортсмен с восемью национальными рекордами по погружениям с задержкой дыхания. Кроме того, его относят к числу тех, кто развивает современный «фридайвинг по системе Молчановых» (самого Алексея Молчанова в этот раз на Пхукете не будет).

Плой Скотт – тайская профессионалка фридайвинга, уже установившая серию национальных рекордов, хотя и являющаяся пионеркой этого спорта в своей стране. Плой – первая гражданка Таиланда, ставшая сертифицированным тренером-инструктором по погружениям с задержкой дыхания международного уровня, при этом ее собственный путь в этот спорте начался с Deep Week на Бали шесть лет назад.

Тибо Гинь – восьмикратный рекордсмен Франции и один из топовых теоретиков и практиков фридайвинга во всем мире, владелец школы Camotes Freediving School.

Шина Макналли – канадская чемпионка различных соревнований по погружениям с задержкой дыхания, также имеющая в послужном списке не один признанный рекорд.

В рамках Deep Week фридайверы планируют нырять в разных местах, в частности, у островов Рача и Докмай. Доставлять их туда и обратно будут спидботы 5 Start Marine. Глава компании Шон Стеннинг, как и полгода назад, не скрывает радости от того, что его фирма спонсирует такое событие, хотя проходит оно в высокий сезон, когда лодки и так не стоят без дела.

«Такие яркие события привлекают на Пхукет совсем другую клиентуру, а также подчеркивают все самое лучшее, что пхукетские воды могут предложить», – объясняет Стеннинг.

«Мы рады быть лодочным партнером мероприятия во второй раз в этом году», – добавляет он.

Для Стеннинга мероприятие, конечно, является еще и возможностью рекламировать свой собственный сервис. Впрочем, мало кто из предпринимателей сферы морского туризма поддерживает столько разных инициатив на острове, как Шон. Сейчас уже сложно даже назвать благотворительный проект, к которому он не был бы так или иначе причастен.

«Мое видение Deep Week состоит в том, чтобы собрать вместе инструкторов по фридайвингу мирового класса, спортсменов и преподавателей. Собрать их на Пхукете, чтобы тайское сообщество фридайверов могло поучиться у лидеров», – говорит Плой Скот, которая сейчас сама занимает должность управляющего директора в Bangkok Freedivers.

Участники фестиваля будут базироваться в Boat Lagoon Resort в Ко-Кэу. Выбор логичен с учетом того, что гостям мероприятия предстоит (как они надеются) каждый день отправляться на лодках на новые погружения. Другие занятия будут проходить на берегу, благо проблем с инфраструктурой нет никаких.

Организаторы Deep Week Phuket уже подтвердили, что продолжат проводить новые фестивали в 2023 году. Следить за анонсами можно на сайте Bangkok Freedivers или в соцсетях: Facebook, YouTube, Instagram.