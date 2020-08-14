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Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете

Традиционно август на Пхукете был месяцем так называемого фестиваля лобстеров, в ходе которого участвующие рестораны включали в меню блюда из крупных морских ракообразных, которых здесь по-английски именуют словом lobster. В этом году, впрочем, и меню, и концепцию в целом значительно скорректировали.

Новости Пхукета

14 Августа 2020, 06:44 PM
Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете. Фото: NNT

Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете. Фото: NNT

Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете. Фото: NNT

Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете. Фото: NNT

Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете. Фото: NNT

Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете. Фото: NNT

Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете. Фото: NNT

Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете. Фото: NNT

Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете. Фото: NNT

Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете. Фото: NNT

В понедельник, 10 августа, в Сапан-Хине прошла пресс-конференция с участием вице-губенатора Пхичета Панапхонга, на которой была объявлена финальная программа. Фестиваль Phuket Tastival & Seafood Gastronom будет представлять собой серию ярмарок выходного дня, причем локации будут каждый раз разными.

«Пхукет прекрасен своей природой, а местная кухня богата вкусными блюдами, особенно из морепродуктов. На фестивале гости смогут купить свежие и недорогие дары моря, овощи и фрукты, а также готовую еду, включая уникальные местные блюда», – заявил вице-губернатор.

«Фестиваль проводится в надежде подстегнуть местную экономику и дать местному бизнесу возможность заработать. Его тема – если думаешь о свежих дарах моря, думай о Пхукете», – добавил он.

Расписание фестиваля следующее:

  • 15-17 августа – Сапан-Хин;

  • 22-23 августа – пирс в Раваи;

  • 29-30 августа – Лома-Парк в Патонге;

  • 5-6 сентября – пирс Палай в Чалонге;

  • 12-13 сентября – парк Королевы Сирикит в Пхукет-Тауне;

  • 19-20 сентября – площадка Laguna Grove в Лагуне.

«Я хочу пригласить жителей всех провинций приехать на Пхукет и получить на фестивале удовольствие от свежих даров моря и местных блюд», – заявил вице-губернатор Панапхонг.

 

 

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