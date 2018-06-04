Фестиваль еды стартовал в Пхукет-Тауне

В воскресенье, 3 июня, в парке имени 72-летия Королевы Сирикит в Пхукет-Тауне открылся пятидневный фестиваль еды Phuket City of Gastronomy.

4 Июня 2018 10:25:14

Фото: PR Dept

Участие в пятидневном гастрономическом фестивале принимают заведения, специализирующиеся на тайской и пхукетской кухне. В общей сложности посетителей ждут более 80 киосков с разнообразной едой.

«Я приглашаю всех придти и попробовать фантастическую еду здесь, на фестивале Phuket City of Gastronomy. Это мероприятие укрепляет место Пхукета в списке городов гастрономии ЮНЕСКО. У нас туристы могут насладиться не только прекрасными пляжами, но также вкусной и чистой едой и качественным сервисом», – заявил на открытии фестиваля губернатор Норрапхат Плодтхонг.

Фестиваль проходит с 1 по 5 июня включительно, с 16:00 до 22:00. Место проведения – парк имени 72-летия Королевы Сирикит в Пхукет-Тауне.