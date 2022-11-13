Фестиваль еды Phuket Tastival пройдет в Патонге

Новый фестиваль еды из серии Phuket Tastival пройдет в Патонге с 17 по 21 ноября, сообщила пхукетская редакция Radio Thailand со ссылкой на местный офис Министерства коммерции.

Новости Пхукета

Phuket Tastival в Сапан-Хине в 2022 году. Фото: PR Phuket

Phuket Tastival в Сапан-Хине в 2022 году. Фото: PR Phuket

Шашлычки на фестивале Roy Rim Lay в 2021 году. Фото: PR Phuket

Пхукетские ананасы на фестивале Roy Rim Lay в 2021 году. Фото: PR Phuket

Еда на фестивале Phuket Tastival в 2020 году. Фото: NNT

Еда на фестивале Phuket Tastival в 2020 году. Фото: NNT

Еда на фестивале Phuket Tastival в 2020 году. Фото: NNT

Полное название новой итерации известного фестиваля – PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy: Dive Thru Seafood. Он будет проходит в парке Loma Park параллельно с экологическим дайвинг-марафоном Go Green Active, на котором власти ожидают более 4 тыс. участников.

Так что дайверы и другие участники экологической инициативы смогут не только побороться за призы Принцессы Сириваннавари, но и восполнить силы после тяжких трудов.

Министерство коммерции обещает гостям фестиваля свежие дары моря, уникальные местные блюда, а также локальную продукцию со статусом GI, то есть подтвержденного и защищенного географического наименования.

В последнее время Министерство, в частности, рекламирует пхукетские ананасы, которые точно будут на фестивале. Кроме того, в рамках мероприятия анонсирована ярмарка товаров по доступным ценам.

В публикации Radio Thailand Phuket подчеркивается, что одной из целью мероприятий (экологического фестиваля и ярмарки гастрономии) является поддержка туризма, восстанавливающегося после пандемии коронавируса, экономические последствия которой Пхукет ощущает до сих пор.