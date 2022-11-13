Фестиваль еды Phuket Tastival пройдет в Патонге

Полное название новой итерации известного фестиваля – PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy: Dive Thru Seafood. Он будет проходит в парке Loma Park параллельно с экологическим дайвинг-марафоном Go Green Active, на котором власти ожидают более 4 тыс. участников.
Так что дайверы и другие участники экологической инициативы смогут не только побороться за призы Принцессы Сириваннавари, но и восполнить силы после тяжких трудов.
Министерство коммерции обещает гостям фестиваля свежие дары моря, уникальные местные блюда, а также локальную продукцию со статусом GI, то есть подтвержденного и защищенного географического наименования.
В последнее время Министерство, в частности, рекламирует пхукетские ананасы, которые точно будут на фестивале. Кроме того, в рамках мероприятия анонсирована ярмарка товаров по доступным ценам.
В публикации Radio Thailand Phuket подчеркивается, что одной из целью мероприятий (экологического фестиваля и ярмарки гастрономии) является поддержка туризма, восстанавливающегося после пандемии коронавируса, экономические последствия которой Пхукет ощущает до сих пор.