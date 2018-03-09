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Фестиваль еды и музыки в Лагуне пройдет 27-29 апреля

В прошлом году Лагуна провела свой дебютный Laguna Phuket Food & Music Festival, а сейчас решила его повторить по запросу публики.

Новости Пхукета

14 Марта 2018 10:00:00

Жителям юга Пхукета зачастую нужен веский повод, чтобы выбраться куда-нибудь в центральную часть острова. Один из таких поводов – возвращение фестиваля еды и музыки в Лагуне, который пройдет в Laguna Grove с 27 по 29 апреля включительно. В прошлом году Лагуна провела свой дебютный Laguna Phuket Food & Music Festival, а сейчас решила его повторить по запросу публики. Готовящееся мероприятие Лагуна описывает как «трехдневный праздник еды и музыки, который выведет Пхукет на новый уровень в качестве «Горда гастрономии» ЮНЕСКО. Такой статус провинция официально получила несколько лет назад.

Тема фестиваля сформулирована как «Восток встречает запад», и соответствующая идея найдет отражение как в гастрономической, так и в музыкальной части программы. На фестивалей гостей будут ждать как поп-апы местных ресторанов Лагуны, так и выездные кафе других заведений Пхукета, плюс лотки с местной едой и блюда фирменной кухни Пхукета, сочетающие в себе традиции китайских переселенцев (перанкан) и вкусы южного Таиланда. Отдельно организаторы обещают организовать зону для пикников, благо пейзажи Лагуны к этому всецело располагают. Начало гастрономической части – в 16:00.

Музыкальную программу фестиваля откроет большой благотворительный концерт Laguna Phuket Charity Concert 27 апреля с участием тайских рок-коллективов Bodyslam и Sweet Mullets. Концерт пройдет в поддержку школы Phuket Panyanukul School для детей с особыми потребностями. Посетители начнут собираться с 18:30, а сам концерт стартует в 20:00.

На следующий день, 28 апреля, организаторы запланировали выступление российского пианиста и оперного певца Ивана Шарапова, а также концерт пхукетской команды Black ‘n’ Blue. В заключительный день на сцене Laguna Grove выступит дуэт Joe & Kong и снова Black ‘n’ Blue (начало – в 20:00).

Вход на фестиваль свободный, однако из концертов бесплатными являются не все. В частности, билеты на Bodyslam и Sweet Mullets придется приобрести за 400 бат (это необходимо для того, чтобы собрать средства на помощь школе). На концертах двух других дней платными будут VIP-места, впрочем и здесь стоимость билетов невысока – 400 бат.

Приобрести билеты можно во всех отелях Лагуны, в офисе Laguna Tours в Canal Village, на Phuket Indy Market и в Limelight Avenue. Страница фестиваля: www.lagunaphuket.com/foodandmusicfestival.

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