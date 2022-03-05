Фестиваль еды и музыки пройдет на пляже Ката

Муниципалитет Карона анонсировал проведение у себя второго фестиваля Roi Rim Lay. Мероприятие пройдет 19-20 марта на пляже Ката.

Новости Пхукета

О фестивале было объявлено 3 марта, когда в муниципалитете Карона состоялось совещание, посвященное подготовке к мероприятию. Председательствовал на встрече мэр Карона Джадет Вичарасорн. Такж присутствовали представители различных государственных ведомств, а также частного бизнеса. Все получили указания относительно подготовительной работы.

Господин Вичарасорн напомнил, что цель фестиваля – продвижение туризма и поддержка «фундаментальной экономики», получившей серьезный удар в условиях пандемии COVID-19.

Участие в ярмарке примут продавцы готовой еды со всего острова. Также фестиваль традиционно сопровождается культурно-развлекательной программой, но о ней пока ничего сказано не было.

Фестивали серии Roi Rim Lay проходят на Пхукете с начала первого года. Власти видят в них возможность подбодрить местных жителей, развлечь туристов и – что более важно – дать заработать местному сообществу. Акцент на ярмарках делается на блюда из морепродуктов и местную кухню.

Последний из фестивалей – Roi Rim Lay @ Valentine’s Day – проходил 12-15 марта на Soi Palai. Мероприятие было успешным в плане посещения местными жителями, но иностранных туристов привлечь не удалось по причине малоизвестной иностранцам локации. В этом отношении пляж Ката выглядит более перспективным (под ярмарку будет выделена площадка прямо у муниципалитета, отличающаяся высокой роходимостью).

Согласно официальному отчету об иностранных прибытиях на Пхукет, который PR-служба провинции опубликовала на этой неделе, с 1 января по 3 марта аэропорт острова принял 175,7 тыс. человек – 44,4 тыс. по программе Test & Go; 129,3 тыс. по программе Sandbox и 394 по программе альтернативного карантина (AQ). Общее число прибытий с 1 июля 358.