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Фестиваль еды и музыки пройдет на острове Сирэ

Грядущие выходные обещают быть увлекательными и, возможно, шумными для жителей острова Сирэ и тех, кто туда приедет из других частей Пхукета. На местном пляже 19-20 февраля будет проходить фестиваль еды и музыки с прямолинейным названием Siray Music & Food Festival 2022.

Новости Пхукета

17 Февраля 2022, 04:05 PM
Фото: SorWorTor Facebook

Фото: SorWorTor Facebook

Фото: SorWorTor Facebook

Фото: SorWorTor Facebook

Фото: SorWorTor Facebook

Фото: SorWorTor Facebook

Фото: SorWorTor Facebook

Фото: SorWorTor Facebook

Фото: SorWorTor Facebook

Фото: SorWorTor Facebook

Мероприятие откроется мотопробегом с участием 100 мотоциклов Harley Davidson, которые организованной колонной проедут от Сапан-Хина до острова Сирэ. Мотопробег должен ознаменовать старт фестиваля, а также напомнить местным жителям о важности ответственного и безопасного вождения.

На самом фестивале гостей будут ждать более 50 киосков с разнообразной едой. Акцент будет сделан на блюда из даров моря и пхукетскую кухню. Едой займутся не только местные рестораны, но и операторы рыболовецкого бизнеса.

Также можно будет совершить экскурсионную поездку к островам Кхай-Най и Кхай-Нок по специальным ценам от 299 бат.

На пресс-конференции 15 февраля вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг заявил, что цель фестиваля – стимулирование экономики на острове Сирэ, который выступает одним из центров рыболовецкого бизнеса на Пхукете.

Позитивного эффекта для экономики ожидает и вице-мэр Рассады Пхават Супхасуван. Причем он полагает, что выгоду может получить и туристический бизнес Сирэ, хотя эту часть Пхукета едва ли можно отнести к популярной у отдыхающих. Многие о ней просто не знают.

«Фестиваль станет инструментом поддержки местных производителей еды, предпринимателей пищевой сферы и локальных бизнесов туристического сегмента. Он позволит повысить доходы тех, кто пострадал от пандемии COVID-19», – заявил господин Супхасуван.

Также вице-мэр подчеркнул, что все участники фестиваля будут строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

 

 

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