Фестиваль еды и музыки пройдет 3-5 марта в Сапан-Хине

Организатором начинающегося завтра мероприятия выступает OrBorJor, которая приглашает жителей и гостей Пхукета «поесть и расслабиться в лучах света на берегу моря». Программа фестиваля соответствующая: лотки с местной едой (включая поп-апы от ресторанов), иллюминация и бесплатные концерты в каждый из трех вечеров.
3 марта на фестивале будет выступать Wut Pabon, 4 марта – Nat Rachen, 5 марта – Bable 300. Начало фестиваля – в 16:00. В качестве места проведения указан просто Сапан-Хин, но концепция мероприятия позволяет предположить, что он будет проходить, скорее, на берегу у китайского храма, нежели на главной сцене и традиционной ярмарочной площадке у въезда в парк.
Напомним, что также 3-4 марта будет проходить уже ставшая традиционной ярмарка в Раваи. Лотки и сцена располагаются примерно напротив поворота в Rawai Park. В программе также значатся местная еда и живая музыка.