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Фестиваль еды и музыки пройдет 3-5 марта в Сапан-Хине

Трехдневный фестиваль еды и музыки пройдет в Сапан-Хине в ближайшие выходные – с 3 по 5 марта. Приглашение на мероприятие опубликовали административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) и связанная с офисом губернатора страница Phuket Info Center.

Новости Пхукета

2 Марта 2023, 12:00 PM
OrBorJor и Phuket Info Center приглашают на ярмарку в Сапан-Хине. Изображение: Phuket Info Center

OrBorJor и Phuket Info Center приглашают на ярмарку в Сапан-Хине. Изображение: Phuket Info Center

Организатором начинающегося завтра мероприятия выступает OrBorJor, которая приглашает жителей и гостей Пхукета «поесть и расслабиться в лучах света на берегу моря». Программа фестиваля соответствующая: лотки с местной едой (включая поп-апы от ресторанов), иллюминация и бесплатные концерты в каждый из трех вечеров.

3 марта на фестивале будет выступать Wut Pabon, 4 марта – Nat Rachen, 5 марта – Bable 300. Начало фестиваля – в 16:00. В качестве места проведения указан просто Сапан-Хин, но концепция мероприятия позволяет предположить, что он будет проходить, скорее, на берегу у китайского храма, нежели на главной сцене и традиционной ярмарочной площадке у въезда в парк.

Напомним, что также 3-4 марта будет проходить уже ставшая традиционной ярмарка в Раваи. Лотки и сцена располагаются примерно напротив поворота в Rawai Park. В программе также значатся местная еда и живая музыка. 

 

 

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