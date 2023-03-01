Фестиваль еды и музыки пройдет 3-5 марта в Сапан-Хине

Трехдневный фестиваль еды и музыки пройдет в Сапан-Хине в ближайшие выходные – с 3 по 5 марта. Приглашение на мероприятие опубликовали административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) и связанная с офисом губернатора страница Phuket Info Center.

Новости Пхукета

2 Марта 2023, 12:00 PM

OrBorJor и Phuket Info Center приглашают на ярмарку в Сапан-Хине. Изображение: Phuket Info Center