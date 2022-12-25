Фестиваль джаза возродился на Пхукете и дополнился блюзом

На протяжении многих лет Международный фестиваль джаза на Пхукете был удивительным событием, потому что был по-настоящему международным событием, но при этом местные жители ревностно хранили его как свою собственную драгоценность и не горели желанием приглашать туда туристов. Пандемия прервала славную историю мероприятия, но в декабре 2022 года Джеффри Севилья смог его возродить. Музыкант Энди Тонг Ди рассказывает, как это было.

Новости Пхукета

Международный фестиваль джаза традиционно проходил каждый год на Пхукете в апреле, собирая местных и приезжих музыкантов на улице Chana Charoen Rd. в Пхукет-Тауне, где находился джазовый баром Music Matter на в.

Так было с 2012 года и до пандемии, которая положила конец проекту, начатому филиппинцем Джеффри Севильей в 2012 году. На мероприятие прилетали исполнители из Филиппин, из Индонезии и из самых дальних стран, таких как Великобритания. В 2018 году на последнем событии до пандемии собрались более тысячи поклонников джаза.

Севилья родился в Катармане на Филиппинах, а на Пхукет перебрался еще в далеком 1996 году. Поначалу он зарабатывал игрой на фортепиано, а жил на крошечном чердаке на Chana Charoen Rd., где в 2000 году он открыл Music Matters.

В какое-то время я сам провел там немало прекрасных вечеров перед микрофоном и за ударной установкой. К сожалению, Music Matters не пережил пандемию, а вместе с ним канули в лету и ежегодный фестиваль, и еженедельные джазовые джемы по.

Впрочем, Альберт Эйнштейн мудро сказал, что всякий кризис – это еще и большие возможности. Джеффри получил удар, но не сдался. Джазовые джемы возобновились после пандемии в Michelangelo’s Bar на Takuapa Rd. По качеству они даже лучше, чем раньше, и вполне тянут на то, чтобы именоваться, пожалуй, самыми сильными в южном Таиланде.

В декабре за пробил час возвращения фестиваля. Для этого Джеффри выбрал ресторан KEP на берегу залива Чалонг-Бэй, что обещало стать знаком выхода мероприятия на новый уровень, но место пришлось сменить из-за бесконечных дождей, так что событие состоялось в баре Three Monkeys.

Фестивали на Chana Charoen филиппинец каким-то чудом умудрялся сохранять бесплатными для зрителей. Но в новой постпандемийной реальности пришлось все же ввести сбор за вход. Это понятно, если учесть, что на Пхукете сейчас в принципе вращается меньше денег, чем до ковида.

Зато удачей Джеффри было собрать настоящую плеяду талантов на возрожденный фестиваль. Участие приняли 11 местных коллективов, более 40 музыкантов в общей сложности. Программу открывали The Naughty Band, а также молодежь из Tenly Mulder’s Funky Band и Voodoo Daddy. Очень хорошо подчеркнуть страстный и чувственный дух фестиваля удалось Стиву Гитцу со своей дерзкой гитарой, а вот Коллин Хилл, к общей печали, не смог участвовать, из-за внезапно заболевших трех членов коллектива.

Семичасовой слот в итоге заполнил филиппинец Леви Аниверсарио со своим тайским джаз-бэнд Blues and Soul. Леви – это, пожалуй, лучший вокалист Пхукета среди поющих по-английски мужчин. Его энергичное выступление при поддержке саксофониста Тома Сакса стало украшением вечера.

За Леви на сцену вышла The Siam Band, группа самого Джеффри Севильи с небольшой секцией медных духовых, очень сильным басом другого филиппинца Денниса и прекрасно текучими ударными француза Сержа Ламболе.

После Джеффри с небольшой сольной программой выступил еще один его соотечественник – Эрик Сориано, гордый обладатель самой большой педальной примочки, эффекты от которой он дополняет предзаписанными ударными.

Впрочем, группой вечера была (не могла не быть!) JazzRoxх Клауса Циммерманна. Я присутствовал на них первом концерте в Coconut Rawai, где они выступали на вечере открытого микрофона, но в этом раз убедился, что первое впечатление было верным – это одна из самых многообещающих новых групп Пхукета.

Клаус – наш пхукетско-немецкий ответ Джо Сатриано и Стиву Ваю. Его гитара может быть мелодичной, а может рычать, но она всегда ошеломительна.

Более того, с ним в компании выступают два первоклассных солиста – саксофонист Том Нунан и клавишник Рамиль. А глубину и плотность звука обеспечивают ударные и басс в исполнении украинцев Эндрю Емильянова и Макса Малышева. Их сет на фестивале был огненным.

Когда вечер уже подходил к концу и публика начала разбредаться по домам (кому-то, возможно, нужно было завтра ехать на работу или везти детей в школу), на сцену вышли Islander Band и ирландская джазовая вокалистка Анита Уилльямс. Они как раз и закрыли этот памятный вечер.

Последнее же слово я предоставлю Джеффри, которые уже сейчас готовится к следующему фестивалю в апреле и подумывает о большом событии в ноябре.

«Я так рад, что снова смог провести фестиваль. Возможно, еще и потому, что сейчас в программе был также блюз. Джаз для меня – это образ жизни, это часть моей жизни, даже часть моей личности», – заявил филиппинец. И знающие его люди едва ли поспорят.

Мои поздравления Джеффри – и с нетерпение ждем нового года.

Энди Тонг Ди – пхукетский экспат, музыкант и энтузиаст островной культурной сцены. Его заметки о музыкальной жизни Пхукета, коллективах и заведениях можно найти на www.phuketmusicscene.com