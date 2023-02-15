Фестиваль двух провинций пройдет 17-19 февраля на мосту Сарасин

Фестиваль дружбы провинций Пхукет и Пханг-Нга в тринадцатый раз пройдет на пешеходном мосту Сарасин в эти выходные. Традиционное мероприятие стартует вечером 17 февраля, продолжится 18 числа и завершится в воскресенье, 19 февраля. Мероприятие, призванное укреплять дружбу жителей Пхукета и Пханг-Нга, должно собрать более 30 тыс. гостей.

Новости Пхукета

О проведении фестиваля было объявлено в ходе одновременных пресс-конференций на Пхукет и в Пханг-Нга. На пхукетском мероприятии присутствовали главы административных организаций (OrBorJor, PPAO) двух провинций – Реват Арироб и Тхаратхип Тхонгджерм. Также пресс-ланч посетил новый глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете Лертчай Вангтркунди. В провинции Пханг-Нга глава местного офиса ТАТ Утхит Лимсакун вел мероприятие для прессы.

Организаторы пообещали традиционную программу развлечений в виде ярмарки прямо на мосту Сарасин и живых концертов. Также запланирован фейерверк, а сам мост к мероприятию декорируют большими воздушными шарами и светодиодными композициями. Анонсирован и 30-метровый светящийся тоннель.

Выступая на пресс-конференции, Реват Арироб напомнил историю мостов, соединяющих Пхукет с материком. Мост Сарасин (Sarasin Bridge) был открыт 2 июня 1967 года и долгое время был единственным. В 1992 году открыли более крупный мост Тхао Тхепкрасаттри (Thao Thepkrasattri Bridge), названный в честь одной из двух Героинь. Мост Тхао Срисунтхорн (Thao Srisoonthorn Bridge), носящий имя ее сестры, открылся в 2009 году.

После открытия двух больших автомобильных мостов старый Сарасин стал пешеходным, а по факту превратился из инфраструктурного объекта в полноценную туристическую достопримечательность.

И если иностранный турист зачастую вообще игнорирует северную часть Пхукета, то для приезжающих на Пхукет тайцев из других провинций мост Сарасин – важная часть программы.

Добавим, что провинция Пханг-Нга по-прежнему заметно уступает Пхукету по объему турпотока, что позволяет ей сохранять совсем иную атмосферу и ритм жизни. Отдых там традиционно более расслабленный и спокойный, благодаря чему эту часть материка с обилием зелени и безлюдными пляжами всегда любили скандинавские туристы.

Администрация провинции Пханг-Нга старается сохранять очарование своего уголка андаманского побережья, но при этом реализовывать потенциал соседства с Пхукетом через туристические программы «двух городов». Международный аэропорт Пхукета является главными воздушными воротами и для ближайшей материковой провинции. Своего собственного аэропорта она пока не имеет, хотя такие планы обсуждаются.

Для многих жителей Пхукет соседняя провинция – одно из самых удобных и привлекательных мест для туризма выходного дня. Час езды на машине дает возможность полностью сменить обстановку и ритм, кроме того Пханг-Нга богата на достропримечательности, такие как горячие источники, национальные парки, пляжи. Об одной из таких поездок читайте в «Новостях Пхукета» в самое ближайшее время.