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Фестиваль дружбы Пхукета и Пханг-Нга продолжается на мосту Сарасин

На мосту Сарасин, соединяющем провинции Пхукет и Пханг-Нга, начинается второй день ежегодного фестиваля дружбы. Гостей ждет большая ярмарка с местной едой и музыкой, а также множество возможностей сделать фото.

Новости Пхукета

18 Февраля 2023, 05:09 PM
Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phuket OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phuket OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phuket OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phuket OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

Фестиваль дружбы на мосту Сарасин. Фото: Phang Nga OrBorJor

В рамках второго дня фестиваля главы административных организаций провинций (OrBorJor, PAO) Пхукет и Пханг-Нга сошлись в традиционной ярмарочной забаве жителей побережья – боксерском поединке на бревне над водой.

В публикациях PR-служб не говорится, кто стал победителем и вышел сухим из воды – пхукетский Реват Арироб или Тхаратхип Тхонгджерм из провинции Пханг-Нга. Судя по фото – никто.

«Результатом соревнования, кажется, стала ничья», – пишет PR-служба пхукетской стороны.

В дальнейшей программе ярмарки – несколько выступлений известных тайских певцов и музыкантов, традиционный конкурс красоты, разные мастер-классы и шоу.

На фотографиях с вчерашних мероприятий можно увидеть министра туризма Пхипхата Ратчакитпракарна. Все-таки он нашел время, чтобы посетить праздник дружбы двух провинций. Впрочем, в плане фотографий (в сравнении с прошлым годом) счет у провинций пока 0:0. В первый день не преуспели ни Пхукет, ни Пханг-Нга.

 

 

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