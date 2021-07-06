Фестиваль Colourful Phuket продлится до конца июля

В субботу, 3 июля, в Патонге стартовал фестиваль Colourful Phuket, приуроченный к старту проекта Phuket Sandbox. Мероприятия будут продолжаться в течение всего июля.

Новости Пхукета

6 Июля 2021, 02:11 PM

Фото: PR Patong

Фестиваль начался в 15:00, когда на пляже Патонг открылась ярмарка с готовой едой. Затем, в 18:30, прошла официальная церемония открытия с участием мэра Патонга Чалермсака Манисри, главы административной организации провинции (OrBorJor) Ревата Арироба и директора местного отделения Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантасири Роннасири. Кульминацией фестиваля стали фейерверк и огненное шоу после заката.

Также в программе были живая музыка и развлечения. Пляж был украшен скульптурами в стиле современного искусства, изготовленными из собранного в море мусора. Желающие могли сделать фотографии на память у специальных стендов.

Муниципалитет Патонга отметил, что фестиваль вдохнул жизнь на пляж, до этого пустовавший после наступления темноты. При этом в городской администрации подчеркнули, что мероприятие проводилось со строгим соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Вслед за Патонгом эстафету принял Пхукет-Таун. В воскресенье, 4 июля, у Музея культуры китайских переселенцев, было организовано светозвуковое шоу. Улицы Старого города были украшены художественными инсталляциями, проводились мини-концерты, работали фудтраки, продававшие еду с колес.

Расписание мероприятий на остаток июля следующее:

10-16 июля. Фестиваль водных видов спорта на пляже Ката и йога на мысу Промтхеп.

17-23 июля. Инсталляции в стиле цифрового искусства и живая музыка на пляже Патонг.

24-31 июля. Светозвуковые шоу и уличная музыка в историческом центре Пхукет-Тауна.