Фестиваль Aqua Lumina стартует 20 мая на Най-Харне

В пятницу, 20 мая, у пляжа Най-Харн начнется пхукетский раунд фестиваля Aqua Lumina, который будет продолжаться до конца месяца. Пхукет принимает эстафету у Краби, где мероприятия стартовали 14 мая, а заключительный этап пройдет в провинции Пханг-Нга с 27 по мая по 12 июня.

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Полное название проводящегося в трех провинциях фестиваля – «Aqua Lumina: Фестиваль иллюминации, чудо света из Андаманского моря». Тема пхукетской части – «Земля стражей Андаманского моря».

В качестве места проведения мероприятия администрация Пхукета выбрала пляж Най-Харна, непосредственно сама фестивальная площадка расположится на площади в 12 тыс. кв. м. Гостей мероприятия, среди которых ожидают и тайцев, и иностранцев, ожидают иллюминированные скульптуры, мультимедийные шоу, трехмерные световые проекции. Как следует из названия фестиваля, свет как художественный инструмент должен стать главной особенностью мероприятия.

На фестивальной сцене выступят различные местные музыкальные и танцевальные коллективы. И естественно, тайская ярмарка не может обойтись без еды и напитков. На Aqua Lumina будут работать и киоски местных торговцев, и выездные точки известных пхукетских ресторанов. Также организаторы обещают и различные призы, правда, без уточнения, как именно они будут разыгрываться. Большой лотереи, как на ярмарке Красного Креста, анонсировано не было.

Фестиваль будет продолжаться на протяжении 12 вечеров, часы работы – с 17:00 до 22:00. Расписание концертов и других событий, видимо, нужно будет уточнять уже на самом мероприятии. В анонсах такая информация отсутствует.

Также власти решили позаботиться о тех жителях острова, которым может помешать добраться до Aqua Lumina расстояние, а также неизбежная необходимость решать проблему с парковкой на месте, что характерно для всех больших ярмарок. Уже объявлено о запуске ежедневных бесплатных автобусов, хотя и только из трех точке – от центрального рынка Пхукет-Тауна на Ranong Rd., от парка Nong Harn в Кароне и от торгово-развлекательного комплекса Central Floresta. Автобусы на фестиваль будут отправляться раз в час – в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00. Обратные рейсы – в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 22:30. Общее количество автобусов и их вместимость не указаны.

Как уже говорилось выше, 27 мая, то есть еще до окончания мероприятий на Пхукете, начнется раунд фестиваля в провинции Пханг-Нга. Местом проведения мероприятия станет пляж Memories Beach в Кхао-Лаке, где организуют фестивальную площадку площадью 14 тыс. кв. м.

Организаторы события в Кхао-Лаке делают упор на концертную программу, что рифмуется с темой заключительного раунда фестиваля – «Пханг-Нга: Земля танцующих волн». Живые концерты будут проходить в каждую пятницу и субботу 17-дневного мероприятия. Расписание следующее:

27 мая: Eh Jirakon, Daboyway vs DJ

28 мая: Lipta, The Parkinson

3 июня: INDIO, VKL vs DJ

4 июня: Mariam B5 vs Wan Wanwan, Tong TWOPEE vs DJ TOB/MC IG

10 июня: Opavee, Polycat

11 июня: Ink Waruntorn, The Rich Man’s Toy

Фестиваль Aqua Lumina в трех провинциях на берегу Андаманского моря был анонсирован министром туризма Таиланда Пхипхатом Ратчакитпракарном в начале мая. Говоря о мероприятии, чиновник подчеркнул, что его цель – привлечь больше туристов на Пхукет, в Краби и Пханг-Нга, включая как тайцев из других провинций, так и иностранцев.

Директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по маркетингу на внутреннем рынке Тхапани Киатпайбун добавляла, что выбранные три провинции – Пхукет, Пханг-Нга и Краби – это первые, «о которых туристы думают, когда мысль заходит о возобновлении туризма».

«К тому же все пройдет в мае-июне, в месяцы «зеленого сезона», когда такие мероприятия отдельно помогут создать тренд на возобновление туризма и привлечь семьи на отдых», – отмечала госпожа Киатпайбун.

«У каждой территории есть свои уникальные черты и возможность организации разных видов активности», – указывала она.