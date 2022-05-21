Фестиваль Aqua Lumina начался на Най-Харне

В пятницу, 20 мая, у пляжа Най-Харн начался пхукетский раунд фестиваля Aqua Lumina, задуманного Министерством туризма и Туристическим управлением Таиланда (ТАТ) для продвижения туризма в трех провинциях на побережье Андаманского моря – Краби, Пхукет и Пханг-Нга.

Новости Пхукета

Aqua Lumina на Пхукете. День первый, 20 мая. Фото: PR Phuket

Aqua Lumina на Пхукете. День первый, 20 мая. Фото: PR Phuket

Aqua Lumina на Пхукете. День первый, 20 мая. Фото: PR Phuket

Aqua Lumina на Пхукете. День первый, 20 мая. Фото: PR Phuket

Aqua Lumina на Пхукете. День первый, 20 мая. Фото: PR Phuket

Aqua Lumina на Пхукете. День первый, 20 мая. Фото: PR Phuket

Aqua Lumina на Пхукете. День первый, 20 мая. Фото: PR Phuket

Aqua Lumina на Пхукете. День первый, 20 мая. Фото: PR Phuket

Пхукетский раунд фестиваля, проходящий под девизом «Стражи Андаманского моря», открыл заместитель главы ТАТ по цифровым исследованиям и развитию Нитхи Сипрэ. Выступая на церемонии открытия он подчеркнул, что в связи с началом низкого сезона ведомство уделяет особое внимание внутренним туристам.

«Они будут главной целевой группой, которая сможет помочь в реабилитации экономики и туристической отрасли, особенно в трех провинция максимального потенциала на Андаманском море – Краби, Пхукет и Пханг-Нга», – заявил господин Сипрэ.

«В ТАТ уверены, что Aqua Lumina сможет стимулировать туризм с южном регионе. Краби, Пхукет и Пханг-Нга по-прежнему остаются главными направлениями для тайских и зарубежных туристов, возвращающихся в Таиланд, особенно вне пикового сезона, в так называемый зеленый сезон», – добавил заместитель главы ТАТ.

Важность восстановления туризма подчеркнул и вице-губернатор Пичет Панапонг, напомнивший, что до пандемии провинция шла на втором месте по вкладу в национальный бюджет, «оказывая огромную поддержку экономике Таиланда».

«Сейчас, как ожидается, ситуация с COVID-19 по всему миру будет становится легче, значительное число качественных туристов по всей планете уже планируют зарубежные поездки. Это возможность для Таиланда как туристического направления показать свой потенциал через мероприятия, включающие спорт, искусство и культуру», – добавил вице-губернатор.

Главная особенность фестиваля Aqua Lumina – иллюминированные инсталляции и объекты, созданные с применением современных технологий, а также трехмерные шоу с использованием световых пушек. Также в рамках фестиваля, открытого ежевечерне с 17:00 до 22:00, проходят разнообразные концерты и работает большая ярмарка, в которой принимают участие и уличные продавцы еды, и известные рестораны.

Вход на фестиваль Aqua Lumina свободный. Для удобства гостей (и решения проблемы с парковкой) есть бесплатные автобусы, которые ходят от центрального рынка Пхукет-Тауна на Ranong Rd., от парка Nong Harn в Кароне и от торгово-развлекательного комплекса Central Floresta. Автобусы на фестиваль отправлют в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00. Обратные рейсы – в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 22:30.

Также 27 мая начинается третий раунд фестиваля Aqua Lumina, который проходит в провинции Пханг-Нга, на пляже Memories Beach в Кхао-Лаке, где организуют фестивальную площадку площадью 14 тыс. кв. м. Организаторы события делают упор на концертную программу, что рифмуется с темой заключительного раунда фестиваля – «Пханг-Нга: Земля танцующих волн». Живые концерты будут проходить в каждую пятницу и субботу 17-дневного мероприятия. Расписание следующее:

27 мая: Eh Jirakon, Daboyway vs DJ

28 мая: Lipta, The Parkinson

3 июня: INDIO, VKL vs DJ

4 июня: Mariam B5 vs Wan Wanwan, Tong TWOPEE vs DJ TOB/MC IG

10 июня: Opavee, Polycat

11 июня: Ink Waruntorn, The Rich Man’s Toy

Анонсируя мероприятие, директор ТАТ по маркетингу на внутреннем рынке Тхапани Киатпайбун отмечала, что выбранные локации – Пхукет, Пханг-Нга и Краби – это первые провинции, «о которых туристы думают, когда мысль заходит о возобновлении туризма».

«У каждой территории есть свои уникальные черты и возможность предложить туристам разные виды отдыха», – отмечала госпожа Киатпайбун.





