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Феноменальный праздничный тайский ужин в новогоднюю ночь

Дата/Время начала: 31 Декабря 2018, 07:30 PM - 31 Декабря 2018, 12:00 AM

Подарите себе запоминающийся Новый год. Войдите в 2019 год в окружении друзей, родных и любимых за экстравагантным гала-ужином Thai Phenomenon Night New Year’s Eve Party and Gala Dinner у бурлящего жизнью пляжа Патонг в ресторане Sala Bua. Гостей ждет широкий ассортимент тайских блюд, местная пхукетская кухня и другие гастрономические сюрпризы, специально созданные по случаю праздников. Развлекательная программа включает завораживающее тайское танцевальное шоу, львиный танец, лотерею и живую музыку, которые обеспечат веселье в эту особенную ночь. Гала-ужин завершится отсчетом финальных секунд до Нового года, после чего небом над пляжем взорвется бесчисленными фейерверками.

С кем связаться: Отдел бронирования
Адрес: Sala Bua Restaurant при отеле Impiana Resort Patong

Security:

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