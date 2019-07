«Феникс»: Год после трагедии

Ровно год назад, 5 июля 2018 года, у Кораллового острова произошло самое страшное кораблекрушение в современной истории Пхукета и Таиланда. Во время шторма перевернулось и затонуло туристическое судно «Феникс», следовавшее от острова Рача-Яй на Пхукет. На борту судна находилось около сотни человек, преимущественно туристов из Китая. В результате кораблекрушения 47 китайских граждан погибли. Среди членов экипажа судна жертв не было.

Новости Пхукета

5 Июля 2019, 10:05 AM

Фото: ВМФ Таиланда

Как заявил ранее на этой неделе губернатор Пхакапхонг Тавипатана, никакой официальной церемонии в память о погибших на острове проводиться не будет. В заявлении, распространенном PR-службой провинции, господин Тавипатана объяснил это решение тем, что гибель «Феникса» была «несчастным случаем, которого никто не хотел».

Больше ничего о событиях 12-месячной давности губернатор не сказал, вместо этого сконцентрировавшись на очередной серии заверений, что Пхукет серьезно относится к вопросам безопасности пассажиров водного транспорта и отдыхающих в целом. В частности, по словам губернатора, официальные лица «должны» строго контролировать наличие на паромах и спидобтах спасательных жилетов, а также вести учет поднимающихся на борт «людей и туристов». Соответствующее заявление было распространено PR-службой администрации провинции 2 июля.

Тема безопасности туристов после трагедии «Феникса» стала главной в дискурсе официальных лиц и именно по этому вопросу чаще всего высказывается губернатор Тавипатана, назначенный на Пхукет после кораблекрушения. Глава провинции регулярно встречается с представителями посольства КНР в Таиланде и рассказывает дипломатам, что и как официальные лица делают для «восстановления уверенности» отдыхающих из этой страны. Турпоток из Китая при этом продолжает снижаться, хотя губернатор в выступлении 2 июля заявил обратное.

Расследование трагедии

В заявлении для пресс-службы губернатор Тавипатана также коснулся расследования обстоятельств трагедии, унесшей жизни 47 иностранцев. Глава провинции заявил, что дело в настоящий момент находится «в руках Королевской полиции Таиланда», которая продолжает опрос «более 100 свидетелей», а завершение расследования важно для «уверенности китайского правительства».

Впрочем, в руководстве правоохранительных органов корреспонденту «Новостей Пхукета» и The Phuket News сказали иное. Заместитель начальника Королевской полиции Таиланда генерал Рунгрот Сангкрам, курировавший расследование с самого начала, заявил во вторник, что расследование уже завершено и в настоящий момент дело слушается в суде.

«Прямо сейчас дело рассматривается в суде, уже заслушаны показания около десяти свидетелей», – заявил генерал Сангкрам.

Другой информации генерал не предоставил, сославшись на то, что любые его слова и суждения могут повлиять на решение суда.

«Полицейское расследование по «Фениксу» завершено. Мы свою работу выполнили. Наше дело сделано», – прямо указал генерал Сангкрам.

Также генерал подтвердил свои предыдущие слова о том, что обвинения по факту трагедии будут предъявлены в том числе и двум чиновникам из базирующегося в столице Бюро регистрации судовых стандартов. Им вменяется в вину допуск к эксплуатации небезопасного судна.

«Я направил свой отчет относительно двух чиновников этого ведомства в Национальную антикоррупционную комиссию. Им предъявят обвинения в соответствии с той ролью, которую они сыграли в трагедии», – заявил корреспонденту The Phuket News генерал Сангкрам.

Никто из пхукетских чиновников к ответственности привлечен не был.

Халатность и ангйи

Владелица судна Воралак Реркчайкарн и капитан Сомджинг Бунтхам провели последний год за решеткой, поскольку в выходе под залог до суда им было отказано. Как заявил The Phuket News их адвокат Налин Итарасомбат, обвинения предъявлены по статье о преступной халатности, повлекшей за собой гибель людей. Ни 27-летняя бизнес-леди, ни 51-летний капитан своей вины не признают.

«Госпожа Реркчайкарн и господин Бунтхам полны сил и готовы сражаться», – заявил адвокат.

Уголовный кодекс Таиланда предусматривает широкий разброс возможных наказаний по упомянутой выше статье: от 10 тыс. бат штрафа до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что обвинения в преступной халатности, повлекшей гибель людей, выдвинуты и против инженера судна Ончана Канхайоти. Об этом, в частности, говорил генерал Сурачет Хакпан, занимавший в момент трагедии пост заместителя главы туристической полиции и назначенный курировать расследование вместе с генералом Сангкрамом. О том, как сейчас движется дело против инженера, информация отсутствует.

Также в октябре прошлого года генерал Хакпан указывал, что против госпожи Реркчайкарн и двух ее родственников выдвинуты обвинения в создании тайного преступного сообщества (ангйи).

«В ходе расследования мы установили, что туристическое судно «Феникс» было оформлено на компанию TC Blue Co Ltd, акционеркой которой является госпожа Реркчайкарн. Однако также было установлено, что реальный владелец TC Blue Co Ltd – муж госпожи Реркчайкарн, гражданин Китая Лэй Хоу. Госпожа Реркчайкарн является держателем основного пакета акций, также частью бумаг владеют Джаккапан Реркчайкарн и Йинди Реркчайарн. Из финансовых документов следователи установили, что TC Blue Co Ltd – лишь номинально является тайской компанией, а на деле создана в интереса Лэй Хоу. Всем лицам, вовлеченным в деятельности TC Blue Co Ltd, предъявлены обвинения в организации ангйи. Совершенно очевидно, что они в нарушение закона управляли компанией в интересах иностранца», – говорил генерал Хакпан.

Муж госпожи Реркчайкарн, которого генерал упомянул под именем Лэй Хоу, покинул Таиланд сразу после трагедии, после чего уже в Китае выступил перед местной прессой, представившись как Чжан Вэньхао. Мужчина заявил китайским журналистам, что за всю бизнес-деятельность компании отвечала госпожа Реркчайкарн, а он быль лишь инструктором по дайвингу.

Информации о задержании Чжана Вэньхао или Лэя Хоу не поступало. Как пояснял в прошлом подполковник полиции Чалонга Вирапонг Раккито, «поскольку он покинул Таиланд, обвинений ему пока не предъявлено, уголовное преследование в отношении него не ведется». Получить информацию от офицеров, руководивших полицией Чалонга в 2018 году, не удалось ни тогда, ни сейчас.