Фабрисио Андраде завоевал пояс ONE

Пхукетский бразилец Фабрисио Андраде завоевал титул чемпиона ONE в смешанных единобороствах, победив со ветерана Джона Линекера. Первый бой был признан несостоявшимся, после того как бразилец попал американцу в пах. Судьи признали нарушение неумышленным, но поединок отменили.

Новости Пхукета

26 Марта 2023, 01:17 PM

После титульного боя Андраде признался, что шел на него с настроем «со щитом или на щите». Фото: ONE Championship

«Я был настроен примерно так: без вариантов, чтобы я ушел отсюда без этого пояса. Я собираюсь выиграть этот бой, чего бы это ни стоило», – говорил боец смешанных единоборств Фабрисио Андраде после поединка с соотечественником Джоном Линекером на Лумпини.

Упомянутый пояс в тот момент уже висел на плече 25-летнего бразильца, только что ставшего чемпионом промоушена ONE по ММА в весовой категории Bantamweight. Пхукетская Soi Ta-Ied заочно – а потом и очно – поздравляла своего нового чемпиона.

Бой между Андраде и Линекером был главным событием ONE Fight Night 7 в Бангкоке 25 февраля. К поединку первый подошел с рекордом 8:2, тогда как у второго были в послужном списке цифры 35:10 и серия успешных защит. Однако все понимали, что эта схватка будет особенной.

К титульному бою Андраде готовился в Tiger Muay Thai на Пхукете. Бразилец живет на острове вот уже пять лет и хорошо известен на «улице боксеров». Первую попытку взять пояс Андраде предпринял в октябре прошлого года на ONE on Prime Video 3, но тот поединок с Линекером был признан несостоявшимся по причине неумышленного фола в виде удара коленом в пах, после которого обладатель титула не мог продолжать поединок. Пришлось биться заново.

«У меня нет слов объяснить, что это значит для меня», – сквозь слезы радости говорил Андраде после того, как со второй попытки взял титул.

«Это была самая долгая дорога с самым большим количеством трудностей в моей жизни. Но у меня была мечта дойти до цели, стать чемпионом мира и суметь изменить свою жизни и жизнь своей семьи. Это невероятно. Я не знаю, как объяснить, что я чувствую сейчас», – признавался бразилец.

Дорогу непосредственно в ONE спортсмен по прозвище «Вандербой» начал в июле 2020 года, когда победил в Марка Абелардо в Бангкоке. За следующие два с половиной года Андраде существенно вырос в уровне, что показал титульный бой, в котором он был во всех отношениях на шаг впереди опытного противника. Уже в первом раунде Линекер начал пошатываться после того, как пропустил сильный удар правой в голову, но все же продолжил держаться и пытаться поймать осыпавшего его ударами Андраде на контратаке. Очевидно, что ветеран рассчитывал решить исход боя прямым нокаутом, как закончил два предыдущих против Бибиано Фернандеса и Троя Вортена.

Линекер в итоге пытался найти момент вплоть до конца четвертого раунда, а на пятый уже не вышел – команда спортсмена приняла решение остановить поединок из-за физического состояния бойца, который к этому моменту не мог открыть глаза. Хотя и победителю досталось крепко.

«В первом бою он боялся, но в этот раз вышел именно биться. Как вы сами видите, я тоже немало получил. Это был хороший бой», – отметил по итогам Андраде, который, действительно, доминировал, и в первом поединке.

Сейчас пояс у «Вандербоя», но, видимо, совсем скоро ему придется проводить первую защиту титула и биться против филиппинца Стефена Ломана, который идет под вторым номером в рейтинге весовой категории Bantamweight. Причем идет без поражений уже 11 боев подряд. Андраде утверждает, что готов.

«У нас уже есть претендент в очереди. Ломан, если ты хочешь пояс, приди и возьми», – заявил Андраде сразу после победы над Линекером.