Фабрику Phuket Union Food закрыли за отсутствие лицензии

Полиция закрыла ведущую пхукетскую фабрику по производству замороженных морепродуктов и рыбы Phuket Union Food по причине работы без лицензии, управляющий директор предприятия Анан Тебуньяпа задержан.

Новости Пхукета

28 Ноября 2018, 07:06 PM

Фото: Phuket PR Department

Сотрудники полиции Пхукета и официальные лица, включая представителей Департамента рыболовства, нанесли визит на фабрику Phuket Union Food в Рассаде около 10:00 утра среды, 28 ноября.

От администратора предприятия Папарапуна Вунгтавипитаякуна потребовали, что он допустил проверяющих на фабрику и предъявил регистрационные документы. Выяснилось, что лицензии на работу у предприятия не было.

В связи с выявленным нарушение Закона о рыболовстве управляющий директор фабрики Анан Тэбуньяпа был помещен под арест. Впрочем, максимальное наказание по соответствующей статье – 100 тыс. бат штрафа.