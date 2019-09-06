Организаторы ежегодного триатлона в пхукетской Лагуне раскрыли подробности грядущего мероприятия. В частности, стало известно, что бенефициарами соревнований этого года будут сразу два благотворительных фонда – Children First Fund (CFF) и Kao Kon La Kao Foundation.

Новости Пхукета

6 Сентября 2019, 11:24 AM

Ежегодный триатлон в Лагуне пройдет в 23-24 ноября.

Как было объявлено на пресс-конференции в Бангкоке, ежегодный триатлон в Лагуне пройдет 23-24 ноября. Мероприятие станет 26-м по счету в истории Laguna Phuket Triathlon.

На субботу, 23 ноября, запланирована серия забегов, включая детский забег на 2 км и благотворительные забеги на 5 км и 10 км.

В воскресенье, 24 ноября, пройдут два триатлона – основной (заплыв на 1,8 км, велогонка на 50 км, забег на 12 км) и спринт на 25 км (заплыв на 0,5 км, велогонка на 18,5 км, забег на 6 км).

Анонсированный призовой фонд основного триатлона – 20 тыс. долл. США (cвыше 600 тыс. бат).

Прошлогодний Laguna Phuket Triathlon и проходившие в рамках мероприятия благотворительные забеги позволили собрать свыше 250 тыс. бат на нужды фонда Children First Fund, помогающему семи пхукетским приютам, где живут более 400 детей. В этом году Children First Fund также останется бенефициаром благотворительных забегов.

Кроме того, организаторы объявили о партнерстве с фондом Kao Kon La Kao Foundation, организующим благотворительные забеги в поддержку тайских больниц. Как заявил управляющий директор Laguna Phuket Рави Чандран, каждый километр на дистанции превратится в 9 бат для фонда Kao Kon La Kao Foundation.

Более того, Kao Kon La Kao Foundation в октябре проведет на Пхукете свой первый собственный забег. Мероприятие будет проходить в Лагуне, заявленная дистанция – 10,8 км.

Регистрация на все забеги в рамках Laguna Phuket Triathlon 2019 проходит на сайте www.LagunaphuketTri.com. Регистрация открыта до 17 ноября. В дни сореваний отели Лагуны предлагают участникам забегов размещение со скидками (прокомод – LPT2019. Terms & Conditions Apply). Дополнительную информацию можно получить на Facebook (@LagunaPhuketTri) или по телефону +66 (0) 76 362300 доб. 1404.



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