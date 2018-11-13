Ежегодный красочный забег состоялся на Пхукете
Более 1000 человек собрались 10 ноября в спортклубе Thanyapura, чтобы принять участие в ежегодном красочном забеге.
Новости Пхукета
13 Ноября 2018 10:41:44
Colour Fun Run клуба Thanyapura – единственное мероприятие подобного рода на Пхукете, ежегодно собирающее участников всех возрастов. В этом году забег проводился на двух дистанциях – 1,5 км и 4 км, проложенных на территории Thanyapura.
Перед началом забега каждый участник был вооружен специальных красящим порошком, кроме того на маршруте были организованы станции, где волонтеры также посыпали участников красками. В итоге до финиша каждый бегун добрался раскрашенным во все цвета радуги.
Также в рамках Colour Fun Run проходил конкурс костюмов. Победителями этого года стали Камилла Медярова, Даниил Козлов, Ватсачон Тхедпун и Наттакант Чомпхукавин.