Ежегодное яхтенное шоу стартует завтра в Паттайе

Восьмая ежегодная яхтенная выставка Ocean Marina Pattaya Boat Show пройдет в гавани Ocean Marina Yacht Club в Паттайе с 21 по 24 ноября.

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20 Ноября 2019, 04:27 PM

Экспозиция яхтенного шоу будет включать свыше 40 лодок.

Выставка посвящена всему, что связано с яхтами и яхтингом, но одними лодками экспозиция и программа мероприятий не ограничиваются. Вход на шоу свободный.

За годы проведения выставка Ocean Marina Pattaya Boat Show вошла в число яхтенных событий, которые нельзя пропустить, и в этот раз организаторы ожидают, что число посетителей превысит 6 тыс. человек. Расширенная экспозиция на воде будет включать свыше 40 лодок, включая продукцию от ведущих мировых брендов в сфере судостроения и яхтенных брокеров, таких как Princess, Sunseeker, Monte Carlo, Azimut, Fareast Yachts, Simpson Marine, Boat Lagoon Yachting, Advance Yachting, MGC Marine и многих других, в том числе местных тайских судостроителей.

Значительные изменения в этом году ожидаются в выставочной зоне на берегу, где будет обустроен единый просторный шатер, в котором расположатся выставочные стенды компаний-участников. Там посетители смогут оценить широкий выбор яхтенной продукции, различной техники и инвентаря для отдыха на воде, гаджетов, автомобилей, предложений из сферы люксовой недвижимости.

В дополнение к основному пространству под крышей будут открыты несколько стендов под открытым небом, а также многочисленные мини-кафе и пивной садик, который будет работать до 21:00 вечера.

Впервые в истории шоу экспозиция на воде будет включать парусные яхты S\V14, созданные специально для людей с ограниченными возможностями и открывающие им дорогу в парусный спорт. В ходе выставки посетители из соответствующей группы смогут не только посмотреть на эти лодки, но и бесплатно опробовать их в деле. Специально для желающих у лодок будет дежурить квалифицированная группа поддержки.

Программа событий в рамках выставки также будет более насыщенной и богатой, чем когда-либо прежде. В частности, на Ocean Marina Pattaya Boat Show 2019 гостей будет ждать демонстрационная зона, где можно будет оценить различную водную технику и инвентарь для водных видов спорта. А яркая программа мероприятий на берегу будет включать события для всей семьи, а также модный показ.

Среди других событий выставки – яхтенные круизы каждый час, вертолетные экскурсии, а также двухчасовой круиз на закате. Билеты на последний можно заказать как заранее, так и на самом яхтенном шоу.

«Я приглашают на выставку всех интересующихся яхтингом, любящих жизнь на берегу моря и желающих хорошо провести время. Приходите на Ocean Marina Pattaya Boat Show с 21 по 24 ноября, вход бесплатный, в программе шоу найдется что-то для каждого», – обратился к потенциальным гостям выставке Скотт Финстен, директор порт в Ocean Marina Yacht Club, организаторе Ocean Marina Pattaya Boat Show.

Часы работы выставки – с 11:00 до 19:00 в первые три дня и с 11:00 до 18:00 в заключительный день. Посещение бесплатно. Дополнительную информацию можно найти на сайте OceanMarinaPattayaBoatShow.com и на странице Ocean Marina Pattaya Boat Show в Facebook. Газеты The Phuket News и «Новости Пхукета» являются информационными партнерами Ocean Marina Pattaya Boat Show.