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Ежегодное собрание членов и ужин Skål International Phuket AGM - Ноябрь

Дата/Время начала: 16 Ноября 2023, 05:00 PM - 16 Ноября 2023, 09:30 PM

Ежегодное собрание членов и ужин Skål International Phuket AGM - Ноябрь

Ежегодное собрание членов и ужин Skål International Phuket AGM - Ноябрь

Ежегодное собрание членов и ужин Skål International Phuket AGM - Ноябрь

Ежегодное собрание членов и ужин Skål International Phuket AGM - Ноябрь

Ежегодное собрание членов и ужин Skål International Phuket AGM - Ноябрь

Ежегодное собрание членов и ужин Skål International Phuket AGM - Ноябрь

Ежегодное собрание членов и ужин Skål International Phuket AGM - Ноябрь

Ежегодное собрание членов и ужин Skål International Phuket AGM - Ноябрь

Ежегодное собрание членов Skål International Phuket 2023 AGM пройдет на эксклюзивной вилле Nautilus в самом сердце Патонга. Начало собрания – в 17:00, ужин – в 18:00. Вас ждет вечер исполненный элегантности, роскоши и захватывающих видов на Андаманское море. Мероприятие специально создано для отельеров и профессионалов сферы туризма и путешествий. Не упустите возможность встретиться и пообщаться с единомышленниками и коллегами в атмосфере, идеально отражающей дух Skål International. Подробнее на facebook.com/SkalPhuket. 

С кем связаться: Skål International Phuket
Адрес: Villa Nautilus, Патонг
Веб-сайт:
http://mailchi.mp/88e2749c9895/skal-phuk...

 

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