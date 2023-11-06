Ежегодное собрание членов и ужин Skål International Phuket AGM - Ноябрь

Дата/Время начала: 16 Ноября 2023, 05:00 PM - 16 Ноября 2023, 09:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Ежегодное собрание членов Skål International Phuket 2023 AGM пройдет на эксклюзивной вилле Nautilus в самом сердце Патонга. Начало собрания – в 17:00, ужин – в 18:00. Вас ждет вечер исполненный элегантности, роскоши и захватывающих видов на Андаманское море. Мероприятие специально создано для отельеров и профессионалов сферы туризма и путешествий. Не упустите возможность встретиться и пообщаться с единомышленниками и коллегами в атмосфере, идеально отражающей дух Skål International. Подробнее на facebook.com/SkalPhuket.