Ежегодная ярмарка еды проходит в Сапан-Хине

Ежегодная ярмарка еды Phuket Food Festival стартовала в Сапан-Хине в пятницу, 1 марта, и продлится в течение одной недели, до 7 числа этого месяца.

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Как сообщает PR-служба администрации Пхукета, ярмарку еды в Сапан-Хине открыла 1 марта мэр Пхукет-Тауна Сомджай Сувансупана.

На открытии мерпориятия госпожа мэр отметила, что фестиваль проводится уже в 21-й раз и должен принести более 10 млн бат выручки. Гостей ждут на ярмарке ежедневно с 16:00 до 22:00.

«На фестивале гостей ждут более 100 лотков, предлагающих широкое разнообразие уличной еды», – заявила мэр Сувансупана.

«Я надеюсь, что этот фестиваль привлечет туристов, поскольку мы хотим, чтобы все попробовали нашу еду», – добавила она.