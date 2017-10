Эйм Лангкунгасеттри: Девушка из Чалонга в профессиональном гольфе Спортивный редактор The Phuket News поговорил с 17-летней победительницей Singha Phuket Open 2017. Мэтт Понд 2 Июля 2017 16:00:00 Саранпорн «Эйм» Лангкунгасеттри. Фото: Мэтт Понд Возможно, для кого-то станет сюрпризом, но в последние годы Таиланд подарил миру профессионального гольфа немало выдающихся спортсменов, результативно выступающих на престижных региональных турнирах. Одно из последних имен в списке – 17-летняя уроженка Чалонга Саранпорн «Эйм» Лангкунгасеттри. В конце мая она выиграла первый турнир Singha Phuket Open 2017 в рамках национального гольф-тура, а через две недели – Orient Masters Wuhan Challenge в Китае. Завоеванный там кубок стал ее десятым трофеем в профессиональном гольфе. Большую часть своего детства Эйм прожила в Чалонге. До 2014 года она ходила в Satree School Phuket, но затем перебралась в Бангкок, чтобы сосредоточиться на спортивной карьере. К этому моменту Эйм уже была состоявшейся гольфисткой – впервые она взяла в руки клюшку для гольфа в возрасте трех лет. «Мой отец обожал гольф и постоянно брал меня с собой в гольф-клубы, где я и попробовала эту игру. На мой взгляд, это был неплохой выбор. К девяти же годам я уже выиграла своей первый благотворительный турнир», – говорит Эйм. «Я не уверена на все сто процентов, но кажется, кто-то из друзей отца первым подумал, что я могла бы превратиться в профессиональную голфистку. Он сказал папе, что однажды я стану профи и буду выступать на турнирах в рамках женского профессионального гольф-тура», – вспоминает Эйм. Девушка признается, что не считает первое место на Singha Phuket Open 2017 своей крупнейшей победой, ставя выше кубок на ICTSI Philippines Ladies Masters. При этом она говорит, что у нее изначально было чувство, что первое место на соревнованиях в пхукетской Лагуне останется за ней. «Главной причиной было то, что я играла у себя дома, и, честно говоря, игра была главным у меня в голове. Я не думала ни о чем другом вплоть до последней лунки, пройдя которую поняла, что правда сделала это, и мой остров, должно быть, мной гордится», – говорит Эйм. После Singha Phuket Open 2017 пхукетскую гольфистку ждал насыщенный график соревнований в рамках женского профессионального гольф-тура в Китае (China LPGA Tour). Сперва она отправилась на турнир Le Coq Sportif Beijing Ladies Classic, где заняла восьмое место. Следующим стал EFG Hong Kong Ladies Open 2017, также входящий в программу China LPGA Tour. На этих соревнованиях Эйм показала четвертый результат. Следом гольфистка вылетела на уже упомянутый Orient Masters Wuhan Challenge в провинции Хубэй. На этом турнире Эйм взяла главный приз, пройдя три раунда с впечатляющим результатом в 12 ударов до пара. Кроме положительных эмоций, победы приносят 17-летней девушке и хорошие призовые. Они может быть, не так велики, как в мужском гольфе, но и не малы. На последнем турнире в Китае за первое место полагалась сумма, эквивалентная 370 тыс. бат. Пока что все заработанное Эйм передает отцу, которому она искренне благодарна за всю его помощь. «Я просто хочу сказать, хей, папа, спасибо, что всегда мне помогал. Отец правда поддерживал меня во всем. Он мой папа, мой друг, мой тренер, мой менеджер, а иногда даже мой брат», – со смехом говорит Эйм. По словам спортсменки, гольф сейчас активно развивается на Пхукете, а число высококлассных спортсменов постоянно растет. Впрочем, ее мечта все-таки глобальнее. «Я хочу выступать на соревнованиях женского профессионального гольф-тура и представлять на них Таиланд», – признается Эйм. Добавьте новостную ленту на свой сайт Магазины 7-Eleven закроются 26 октября в 14:30 Всенародная скорбь в Таиланде Рыбалка возвращается в ноябре Ужин от семи шефов в Paresa Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus