EXAT показала схему нового шоссе из Май-Кхао в Кату с тоннелем в Патонг

На Пхукете прошли вторые общественные слушания по проекту дублера Thepkrasattri Rd., который уже фактически объединен с проектом тоннеля из Кату в Патонг в единый инфраструктурный мега-проект, в результате которого на острове должно появиться скоростное шоссе из аэропорта до Патонга без светофоров, выездов с прилегающих улиц и других препятствий для свободного движения транспорта. Сейчас в качестве желаемого срока сдачи супер-трассы называется 2028 год, когда Пхукет рассчитывает принять всемирную Специализированную выставку, если, конечно, именно острову доверять эту честь. И на мероприятии 19 декабря была показана обновленная карта этой новой трассы.

Обновленную карту дублера Thepkrasattri Rd. показали на общественных слушаниях в Пхукет-Тауне. Проект уже фактически объединился с проектом тоннеля из Кату в Патонг. Фото: PR Phuket

Обновленную карту дублера Thepkrasattri Rd. показали на общественных слушаниях в Пхукет-Тауне. Проект уже фактически объединился с проектом тоннеля из Кату в Патонг. Фото: PR Phuket

Обновленную карту дублера Thepkrasattri Rd. показали на общественных слушаниях в Пхукет-Тауне. Проект уже фактически объединился с проектом тоннеля из Кату в Патонг. Фото: PR Phuket

Обновленную карту дублера Thepkrasattri Rd. показали на общественных слушаниях в Пхукет-Тауне. Проект уже фактически объединился с проектом тоннеля из Кату в Патонг. Фото: PR Phuket

Обновленную карту дублера Thepkrasattri Rd. показали на общественных слушаниях в Пхукет-Тауне. Проект уже фактически объединился с проектом тоннеля из Кату в Патонг. Фото: PR Phuket

Обновленную карту дублера Thepkrasattri Rd. показали на общественных слушаниях в Пхукет-Тауне. Проект уже фактически объединился с проектом тоннеля из Кату в Патонг. Фото: PR Phuket

Обновленную карту дублера Thepkrasattri Rd. показали на общественных слушаниях в Пхукет-Тауне. Проект уже фактически объединился с проектом тоннеля из Кату в Патонг. Фото: PR Phuket

Обновленную карту дублера Thepkrasattri Rd. показали на общественных слушаниях в Пхукет-Тауне. Проект уже фактически объединился с проектом тоннеля из Кату в Патонг. Фото: PR Phuket

Обновленную карту дублера Thepkrasattri Rd. показали на общественных слушаниях в Пхукет-Тауне. Проект уже фактически объединился с проектом тоннеля из Кату в Патонг. Фото: PR Phuket

Обновленную карту дублера Thepkrasattri Rd. показали на общественных слушаниях в Пхукет-Тауне. Проект уже фактически объединился с проектом тоннеля из Кату в Патонг. Фото: PR Phuket

Вторые слушания по проекту Muang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway прошли в Пхукет-Тауне 19 декабря. На мероприятие лично прилетел глава Управления скоростных трасс Таиланда (ЕХАТ) Сурачет Лаопунсук. Участие в слушаниях приняли около 500 человек, которые либо лично пришли послушать чиновника, либо подключились через Zoom. Первые слушания, как напомнил глава ЕХАТ, проходили 4 июля нынешнего года, третьи запланированы на апрель следующего.

Господин Лаопунсук указал, что протяженность скоростной трассы из Муанг-Мая в Кату должна составить около 30 км. Изначальный бюджет проекта – 30,5 млрд бат, из которых 17,1 млрд должны пойти на выкуп земли, а 13,4 млрд – непосредственно на прокладку шоссе. Участок дальше до Патонга формально является отдельным проектом под названием Kathu – Patong Expressway.

Трасса будет проходить с севера на юг острова, но уже не совсем параллельно Thepkrasattri Rd., местами на значительном удалении от нее и постепенно отклоняясь все больше к западу. В частности, пересечь Srisoonthorn Rd. она должна примерно у водохранилища Банг-Ньеу-Дам, то есть сильно западнее Героинь, где это шоссе пересекается с Thepkrasattri Rd.

Согласно показанной на слушаниях новой карте маршрута, выход к Bypass Rd. будет отдельной дорогой. Если бы трасса выходила туда, то ее можно было бы по-прежнему называть дублером Thepkrasattri Rd., в Манике будет Y-образная развилка, от которой выглядящая теперь второстепенной часть шоссе будет уходить на юго-восток к Bypass Rd., а выглядящая основной – на юго-запад к Wichit Songkram Rd. в Кату и через тоннель в Патонг.

Этот последний участок протяженностью 4,23 км рассматривается как отдельный проект под названием Kathu-Patong Expressway. И именно с него планируется начать масштабное строительство.

Господин Лаопунсук отметил, что на всем протяжении мега-шоссе планируется пять точек въезда-выезда: в Муанг-Мае (шоссе 4026), в Бан-Доне (шоссе 4030), в Манике (шоссе 4025 и Y-образная развилка) и у Bypass Rd.

Прием заявок от компаний, готовых построить участок Kathu – Patong Expressway, с которого начнутся работы, будут приниматься с 26 декабря. Общий бюджет – 14,7 млрд бат, стоимость выкупа земли – порядка 5,8 млрд бат. Строительство будет осуществляться в формате частно-государственного партнерства (РРР), подрядчик станет и оператором объекта на следующие 35 лет.

Финальный участок будет включать давно обсуждающийся тоннель сквозь холм Кхао-Патонг. В Патонге трасса будет выходить на Phra Mettha Rd., в Кату – на Wichit Songkram Rd.

Протяженность непосредственно тоннеля должна составить 1,85 км. В нем планируется оборудовать по две полосы в каждую стороны, по одной для машин и мотоциклов. Тоннель станет первым, куда будут допускаться двухколесные транспортные средства. Проезд будет платным, стоимость пока не утверждена, но речь сейчас идет о следующем порядке цен: мотоциклы – 15 бат, легкие авто – 40 бат, грузовики с числом колес от шести до десяти – 80 бат, весь более крупный транспорт – 125 бат, пишет Bangkok Post.

«Наша цель в том, чтобы проект получил одобрение в 2023-2024 годах. Строительство займет около трех лет, так что проект будет закончен и открыт для использования к [международной выставке] Expo 2028», – заявил господин Лаопунсук.