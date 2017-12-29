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Everything’s Groovy – Ежегодный благотворительный ужин PIWC

Дата/Время начала: 10 Февраля 2018 18:30:00 - 10 Февраля 2018 23:30:00

Beatles, Rolling Stones, Beach Boys, Боб Дилан, Джимми Хендрик, джинсы-клеш, развевающиеся сарафаны, хаеры, парад психоделических красок и сила цветов. Погрузитесь в атмосферу свингующих шестидесятых на одну ночь. Hard Day’s Night и Good Vibrations гарантированы. Дресс-код: Не обязательно, но рекомендуется одежда и атрибутика в стиле 1960-х. С 18:30 в Le Meridien Phuket Beach Resort. Не упустите шанс купить свой Ticket to Ride. Цена: 2500 бат включая шведский стол и один напиток. Все собранные средства будут переданы на образовательные проекты для тайских детей. Безмолвный аукцион, розыгрыши, MC Гарри Холден с радиостанции Thaiger. Контактное лицо: Лин Картью, президент, организатор мероприятия. Эл. почта: lyncarthew@hotmail.com
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Лин Картью, президент, организатор мероприятия
Адрес : Le Meridien Phuket Beach Resort
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